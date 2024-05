Met Gala en Nueva York: ¡Estas son las modas de las estrellas en 2024! | entretenimiento

Es ist Zeit für die Met Gala: Die Modeparade der Superstars mutet dieses Jahr sehr floral an, passend zum Motto „Der Garten der Zeit“. Jennifer Lopez setzte auf silberne Blätter in einem hautengen Kleid und Zendaya wandelte als Pfauen-Vamp auf einem grün gefärbten Teppich, umgeben von Laub.

Beide sind Co-Vorsitzende der jährlichen Benefizveranstaltung des Metropolitan Museum of Art. Und beide wurden von der Menge der Modebegeisterten, die sich hinter den Absperrungen drängten, bejubelt.

Überall waren Motto-gemäß Blumen zu sehen. Lopez zeigte sich in Schiaparelli von ihrer besten Seite. Sie hat die Meta Gala im Griff: Es ist für sie das vierzehnte Mal. Zendaya zeigte sich in Blau- und Grüntönen, mit einem passenden Kopfschmuck und Blattakzenten.

Sie hat die Met Gala im Griff: Jennifer Lopez Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Es ist fünf Jahre her, dass Zendaya das letzte Mal an der Met Gala teilgenommen hat. Ihr Pfauen-Look war von Maison Margiela. Lopez entschied sich für Diamanten von Tiffany & Co., darunter eine atemberaubende Halskette mit Vogelmotiv und einem Diamanten von über 20 Karat in der Mitte.

Zendaya guckte ein bisschen böse, sah aber umwerfend aus in ihrem Kleid Typ Pfau meets Laubhaufen Foto: Getty Images

Mindy Kaling sollte es in einem sandfarbenen Wirbelsturm auf die Liste der bestgekleideten Frauen schaffen. Ihr Look ist von dem indischen Modeschöpfer Gaurav Gupta.

Mindy Kaling als Sahnebaiser-artiger Sandwirbelsturm Foto: ANGELA WEISS/AFP

Gigi Hadid sorgte mit einem dramatischen Look von Thom Browne für Aufsehen. Ihr weißer Look war mit 2,8 Millionen Mikroperlen mit gelben Blumen und grünen Dornen verziert. Sie trug einen gewellten Bob und karmesinrote Lippen.

Gigi Hadid sorgte mit einem dramatischen Look von Thom Browne für Aufsehen Foto: FilmMagic

Kim Kardashian im silber-floralem Look Foto: Variety via Getty Images

Wenn es neben der Chefin des Abends, Anna Wintour, eine Königin der Met Gala gibt, dann ist es Sarah Jessica Parker. Die langjährige Besucherin der Gala nimmt das Thema jedes Jahr sehr ernst und recherchiert jedes Detail.

In diesem Jahr trug sie ein Alice im Wunderland-Kleid mit lavendelfarbenem Überwurf und einer Philip-Treacy-Haube auf dem Kopf. Das Kleid war von Richard Quinn. Ihr langes Haar fiel ihr in strandähnlichen Wellen auf den Rücken.