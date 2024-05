¡Ella fue la inspiración de Katy Perry para su canción “I Kissed A Girl”!

Katy Perry, cantante imágenes falsas

Han pasado 16 años desde que Katy Perry, de 39 años, lanzó su canción “I Kissed a Girl”. La canción fue un gran éxito en ese momento y sigue siendo un clásico hoy en día. Pero ¿quién es la estrella que inspiró al cantante a escribir la canción? En una entrevista con la revista Salir En 2008, explicó quién fue su inspiración y cómo se le ocurrió la idea: “I Kissed a Girl se inspiró cuando abrí una revista y vi una foto de Scarlett Johansson”. Katy, que en ese momento todavía estaba saliendo con el cantante Travis McCoy, le dijo a su novio: “No voy a mentir: si Scarlett Johansson entrara en la habitación y quisiera tener sexo conmigo, lo haría”.

Scarlett Johansson en el Festival de Cine de Cannes en mayo de 2023 imágenes falsas

Fue uno de esos momentos en los que escuchas a los artistas hablar de canciones que les llegaron en sueños o en medio de la noche. “Pensé: ‘Vaya, qué tema tan interesante me viene a la mente'”, explicó. katie Gran idea para ella. Sin embargo, pasaron casi dos años hasta que finalmente terminó la canción. “Al terminar de grabar mi álbum, de repente solo me quedaban dos días en el estudio de grabación con mi productor Dr. Luke. Simplemente dijimos: ‘Lo terminaremos'”. La idea era tan atractiva que simplemente no podían sacársela de la cabeza.

Katy Perry actúa en la coronación del rey Carlos III. imágenes falsas

La canción fue un gran éxito: después de su lanzamiento, estuvo en la cima del Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas. También fue número uno durante semanas en varios otros países y ganó varios premios de platino. Hoy, 16 años después, ese es el caso. Kate Berry Sigue siendo un músico exitoso. Incluso fue juez de American Idol hasta que anunció su retiro hace unas semanas.

