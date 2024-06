Andrea Kewell se pierde eventos por tomarse selfies con sus fans

Andrea Kewell presenció un momento embarazoso en ZDF TV Garden.Foto: imago/STAR-MEDIA

televisión

En la última edición del “ZDF-Fernsehengarten” de Andrea Kewell todo estaba bajo el lema “Schlager”. Para ello, Kiwi invitó a algunos de los cantantes más famosos del país a interpretar sus últimas canciones en su programa.

Pero el momento más memorable no fue por Anna Karina Wojciak, Bernhard Brink o Ramon Roselli, sino por la propia presentadora. Porque Andrea Kewell se dejó distraer mucho por su audiencia en una situación. No sólo sorprendió a sus fans, sino que obviamente también sorprendió a la producción. Kiwi se tomó todo el asunto con buen humor, pero el desafortunado incidente no fue agradable para ella.

“ZDF-Fernsehengarten”: Kiewel se hace selfies en lugar de posar

Andrea Kewell siempre invitaba a muchos invitados a su “ZDF TV Garden”. Además de los músicos, suelen ser personas bastante “normales” que demuestran un gran talento.

En la edición del 30 de junio, por ejemplo, “Marv el Mago” fue invitado al programa. Ha inspirado a más de un millón de seguidores en Tiktok con sus trucos, que ahora también puede mostrar en el parque de televisión.

Mientras realizaba trucos de cartas con un voluntario, Andrea Kewell tuvo tiempo de atender a su audiencia. La emisora ​​lo hizo a gran escala. Tan extendido que aparentemente perdió la noción del proceso de transmisión. Porque después de que la cámara de Marv se volvió hacia ella, Kiwi continuó tomándose selfies con la multitud.

Si bien sus guardaespaldas, a diferencia de la propia Andrea Kewell, se dieron cuenta de que había regresado a la transmisión y abandonaron la foto, ella parece haber asumido que la cámara no volvería a transmitir en vivo todavía. Por eso siguió haciéndose selfies con un grupo de curiosos franceses, declarando que era un “placer” para ella.

Segundos después llegó la amarga comprensión. Con la pregunta “¿Estamos ahí?”, Kewell se volvió hacia el director, claramente sin darse cuenta de que la habían visto en vivo nuevamente por un tiempo. Al principio no dejó que eso la molestara, dándole la espalda a la cámara y saludando alegremente al público.

“Para algunos es un trabajo, para otros es simplemente felicidad”, explicó entonces Kewell, dirigiéndose a un grupo de fans que se encontraban frente a ella durante su breve aparición en televisión mientras apuntaba a la cámara. El público reaccionó con oleadas de entusiasmo.

Luego, Kewell continuó tranquilamente con su moderación como si nada hubiera pasado. Agradeció al mago Marv y presentó a su próximo invitado musical.

Andrea Kewell muestra el famoso pájaro

Poco después, Kewell volvió a enfadar no sólo a sus fans, sino también a sus invitados famosos. En el espectáculo, Rene Caselli y Anna Karina Wojciak debían realizar juntos un número acrobático.

Pero al principio a Kewell le preocupaban principalmente los planes futuros del artista. Cuando Rene le explicó que actualmente estaba entrenando para Wheel of Death y que definitivamente podía imaginarse tener su propio espectáculo, Kewell reaccionó en shock.

“¿Qué quieres decir con que estás aprendiendo esto?” —Preguntó Casselli. Cuando luego dijo que esto también significaba dar un salto mortal a una altura de diez metros, Kewell claramente perdió la compostura. Rápidamente le di la vuelta al artista volador.

Afortunadamente para ella, Caselli claramente no se ofendió después, pero dejó en claro que definitivamente respetaba la acción.