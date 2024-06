Daniel Lott se casó con su pareja embarazada, Eva

Daniel Lott y su prometida Eva Instagram/ivy.zler

¡Se han casado! Daniel Lott y Eva llevan un tiempo viviendo su vida juntos. El ex candidato a Bachelor y su novia están esperando su primer hijo. Los tortolitos ponen ahora otra corona a su amor: ¡se casan! “Qué día y qué movimiento tan hermoso”.escribe el ex candidato de Rose por uno imagen en Instagram, donde está al lado de su Eva y lleva un traje de boda completo; en la toma, acunan con amor sus cabezas juntas y tienen una sonrisa feliz en los labios. También está claro que la bolita de Eva sobresale bajo su ajustado vestido blanco.

“No creo que nos hayamos dado cuenta o comprendido completamente lo que había sucedido y todas las cosas hermosas que pudimos experimentar”., continúa el futuro padre. En realidad viene Daniel No podía dejar de hablar de ello y añadió: “Hoy fue realmente único. Todo lo que planeamos salió bien. El clima estuvo fantástico, la comida estuvo buena y, de todos modos, el clima estuvo genial”. El post contiene muchas felicitaciones a los recién casados.

Quizás la descendencia joven no tenga que esperar mucho. De hecho, se anunció en marzo de este año. Daniel Y la feliz noticia del bebé de Eva. “Queremos decirles una cosa: ¡pronto seremos tres! No podemos creer nuestra felicidad. Y puede que todavía no lo hayamos procesado nosotros mismos, pero nuestra barriga está creciendo”.Los dos estaban deseando que llegara. Instagram.

