Android 15: Lanzamiento de la Beta 4 final

Los problemas más importantes resueltos.

Android 15 Beta 4 aborda los principales problemas descritos en las siguientes secciones e incluye correcciones para algunos problemas que no se enumeran aquí.

Problemas informados por el desarrollador

Se solucionó un problema de contraste que dificultaba la lectura de algunos elementos en configuraciones rápidas. (Edición nº 340944691)

Se solucionó un problema que, en casos excepcionales, causaba que algunos dispositivos Pixel se quedaran atascados en un estado que no se podía iniciar cuando el dispositivo se reiniciaba poco después de instalar una actualización inalámbrica del sistema. (Edición No. 349860641, Edición No. 349978813)

Otros problemas han sido resueltos.

Se solucionó un problema por el cual el dispositivo virtual Android (AVD) con la imagen del sistema Android 15 a veces no se reproducía cuando se reproducía AVD en modo integrado.

Se solucionó un problema por el cual la configuración de notificaciones de la aplicación a veces no se restauraba al restaurar un dispositivo desde una copia de seguridad.

Se solucionó un problema en los dispositivos Pixel Fold que impedía al usuario continuar con la grabación de Face Lock si el dispositivo estaba plegado o desplegado durante el proceso.

Se han resuelto varios otros problemas que afectan la estabilidad, la conectividad, el rendimiento, la usabilidad y la cámara del sistema.

Bluetooth: problemas solucionados

Se corrigió un error que impedía que la aplicación Digital Car Key realizara escaneos de baja latencia cuando se ejecutaba en primer plano.

Se implementó una solución para usar UUID personalizados en lugar de UUID del servicio HOGP estándar en el servicio de seguimiento de cabeza de Android.

Las capacidades del códec de seguimiento de cabeza se utilizan para detectar soporte de transporte en la pila de audio LE.

Se implementó una solución para evitar el rechazo inmediato de las solicitudes de emparejamiento de Bluetooth cuando hay una discrepancia entre el transporte sugerido por la API y el transporte observado por la pila de Bluetooth, lo que podría mejorar las tasas de éxito del emparejamiento.