Nuevas series, películas, conciertos y más anunciados para Vision Pro › Macerkopf

El desarrollo de tecnologías de vídeo inmersivo abre nuevas posibilidades para experimentar la realidad virtual. A partir de hoy, 18 de julio de 2024, los usuarios de Apple Vision Pro tendrán acceso a contenido nuevo que promete una experiencia de visualización especialmente inmersiva. El formato inmersivo combina resolución de 8K, un campo de visión de 180 grados y sonido envolvente 3D. El contenido nuevo está disponible a través de la aplicación Apple TV sin costo adicional.

Viajes virtuales a lugares remotos

La serie de producción “Borderless” permite a los espectadores visitar virtualmente lugares remotos. En el episodio inicial, “Globos aerostáticos”, los espectadores pueden experimentar el paisaje único de Capadocia, Turquía, desde la perspectiva de un globo aerostático. Las impresionantes formaciones rocosas de la zona se muestran desde una perspectiva impresionante.

Hay algunos episodios más interesantes planeados. Por ejemplo, se anunció un episodio llamado “Arctic Surfing” para la temporada de otoño. Los espectadores van acompañados de un grupo de surfistas que buscan olas adecuadas al norte del Círculo Polar Ártico.

Encuentros con el mundo animal

La serie documental sobre la naturaleza “Wild Life” acerca a los usuarios de Vision Pro a los animales salvajes. Un episodio nos lleva al Sheldrake Wildlife Trust en Kenia, un conocido centro de cría de elefantes huérfanos. Los espectadores pueden observar las rutinas diarias de las crías de elefante, incluidos los baños de barro y sus interacciones con los cuidadores.

Otro episodio incluirá imágenes submarinas de las Bahamas. Los buzos llevan a los espectadores a las profundidades del océano, donde se encuentran con numerosos depredadores marinos.

Fotografía aérea de paisajes.

La serie “Elevated” utiliza tecnología de drones para ofrecer imágenes aéreas impresionantes. El primer episodio se centra en las islas hawaianas. Aquí podrá volar sobre volcanes activos, experimentar de cerca el poder de las cascadas y explorar el diverso terreno del archipiélago.

Está previsto un viaje por Nueva Inglaterra durante la temporada de otoño para un episodio posterior. La atención se centrará en los distintivos colores otoñales de los bosques, las costas rocosas y los pintorescos ríos de la región.

Un cortometraje de ficción con trasfondo histórico.

“Submerged” es el primer largometraje ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. El director Edward Berger, conocido por su trabajo en All Things New to the West, cuenta la emocionante historia a bordo de un submarino. El público ve de primera mano cómo la tripulación lucha por sobrevivir después de un ataque con torpedos. Las condiciones de hacinamiento en el interior del submarino están diseñadas para transmitirse de forma especialmente clara a través de la nueva forma.

Experiencias deportivas y musicales.

Un cortometraje planificado documentará el NBA All-Star Weekend 2024 en Indianápolis. Los aficionados pueden vivir diversos concursos, como el Slam Dunk Contest y el All-Star Game, desde perspectivas inusuales. Un punto culminante especial fue el primer desafío de tres puntos entre la NBA y la WNBA con las estrellas del baloncesto Sabrina Ionescu y Stephen Curry.

Además, el galardonado músico The Weeknd aparecerá en una película de concierto producida especialmente. Aún no se conocen detalles sobre el proyecto, pero Apple prometió difuminar la línea entre la actuación en vivo y la experiencia virtual.

Para los amantes del surf, también se está rodando una película sobre el surf en las grandes olas de la costa de Teahupoo, Tahití. El metraje tiene como objetivo mostrar el poder del océano y las habilidades de los surfistas de élite mientras conquistan una de las olas más peligrosas del mundo. El primer episodio de la nueva serie deportiva de Red Bull se lanzará a finales de este año.

Desarrollos técnicos de los productores.

Para permitir la creación de dicho contenido, Apple está trabajando en nuevas herramientas de producción. Se está desarrollando un sistema de cámara especial llamado URSA Cine Immersive para cumplir con los altos requisitos técnicos del formato. Además, se adaptarán software de edición de vídeo como DaVinci Resolve Studio y Apple Compressor para satisfacer las necesidades del nuevo formato. Se espera que estas herramientas estén disponibles a finales de este año y permitirán a los cineastas explotar plenamente el potencial del formato de vídeo inmersivo.

