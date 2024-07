Nintendo Switch: después de 7 años, Nintendo presenta una base de carga Joy-Con

La versión original de Nintendo Switch salió a la venta el 3 de marzo de 2017. Más de siete años y varias soluciones de terceros después, Nintendo ahora ofrece una base de carga oficial para los controladores Joy-Con. Los controladores Switch diseñados por NES también son compatibles. Está previsto que la base de carga aparezca en el otoño de 2024.

Cualquiera que tenga una Nintendo Switch y más de dos Joy-Cons conoce el problema: los controladores no tienen su propia conexión para un cable de carga, sino que solo pueden recibir energía cuando están conectados a la parte central de la computadora de mano. . Unidad de control . Por supuesto, solo tiene espacio para dos Joy-Cons, por lo que los otros dos a menudo no se cargan cuando los necesitas. Muchos otros fabricantes también han notado este hecho y han proporcionado adaptadores de carga y las correspondientes estaciones de acoplamiento para los Joy-Con durante muchos años. Incluso Nintendo enumera algunos de estos productos en su tienda web, pero no existe una solución oficial para ellos. hasta ahora.

Estación de carga oficial de Nintendo

Porque sorprende que el fabricante anunciara un soporte de carga Joy-Con (bidireccional) después de lanzar el producto ayer En la tienda online japonesa ha aparecido. El soporte de carga consta de dos partes: un conector para los controladores, que visualmente coincide con la parte central del soporte ergonómico Joy-Con, pero ofrece un puerto USB-C en la parte superior y un soporte para eso. En consecuencia, el cargador se puede utilizar de forma estacionaria con soporte o sin soporte y, por lo tanto, es compacto para uso en movimiento. La parte media corresponde básicamente a esto. Soporte de carga Joy-Con Sin indicadores LED para Joy-Cons conectados.

Soporte de carga Nintendo Joy-Con (Imagen: Nintendo) imagen 1 De 7

Soporte de carga Nintendo Joy-Con (Imagen: Nintendo)

El soporte de carga Joy-Con aún no está disponible en ninguna Nintendo eShop de Europa. Puede que esto no sea sorprendente, ya que el lanzamiento del producto no está previsto hasta el 17 de octubre de 2024, también en este país. Nintendo aún no ha anunciado el precio. En Japón, la base de carga cuesta 3.300 yenes, lo que equivale a unos 20 euros al tipo de cambio actual. El precio de venta sugerido de, digamos, 25 o alrededor de 30 euros parece realista para el mercado europeo.

¿También para Switch 2?

La idea es una sorpresa porque no sólo el Nintendo Switch ya tiene más de siete años, sino que la versión OLED pronto también cumplirá tres años. Pero sobre todo porque ahora es de conocimiento general que Nintendo anunciará pronto el sucesor del Switch 2. Recientemente se ha hablado de que la nueva consola se presentará a más tardar a finales de marzo de 2025. En este contexto, también surge la cuestión de la compatibilidad del nuevo soporte de carga Joy-Con y, por tanto, de los Joy-Cons de primera generación con la nueva consola de Nintendo: no parece lógico sacar al mercado un cargador de mando unos meses antes. En el Switch 2, los controladores no se pueden cargar para la nueva consola.