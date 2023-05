Android: funciones de IA y una nueva red Find My Device

Android recibirá varias funciones de IA en los próximos meses para ayudar a los usuarios con las aplicaciones y la personalización del sistema operativo. Además, Google está revisando Find My Device o Find My Device en este país al incluir miles de millones de dispositivos Android en la traducción.

Redacción mágica para mensajes de google.

Google aplicación de mensajería privada Con Magic Compose, obtiene una nueva funcionalidad impulsada por IA que utiliza IA generativa y sugiere o realiza automáticamente una serie de modificaciones en los mensajes escritos antes de enviarlos, lo que afecta el estilo y el estado de ánimo del mensaje. Puede elegir entre formulaciones expresivas, suaves, inspiradas en Shakespeare o líricas destinadas a dar al mensaje un toque individual. Magic Compose para Google Messages saldrá este verano Inicialmente como una versión de prueba para ser enviado.

Redacción mágica de Google Messages (Imagen: Google)

Más cosas para ti para la pantalla de bloqueo

Android 14, que se espera que se lance a fines del verano, recibirá más opciones de personalización para Material You, que actualmente puede afectar el diseño del sistema operativo al usar diferentes paletas de colores según el fondo de pantalla. En el siguiente paso, se proporcionan nuevas opciones de pantalla de bloqueo, a las que se pueden configurar nuevos accesos directos y diseños de reloj individuales. El nuevo tema monocromático de Android está diseñado para rediseñar por completo el aspecto del teléfono inteligente.

Nuevas opciones de bloqueo de pantalla (Imagen: Google) imagen 1 de 3

Nuevas opciones de bloqueo de pantalla (Imagen: Google) Tema monocromático (Imagen: Google)

AI generación de fondos

Este mes llegarán nuevos fondos de pantalla a los teléfonos inteligentes Pixel. Con Emoji Wallpaper, los usuarios pueden elegir entre una selección de emojis y hacer que el sistema cree un fondo de pantalla personalizado con sus propios colores y patrones según la selección. El fondo cinematográfico crea múltiples capas de profundidad en las fotos del usuario y crea una pantalla 3D que cambia con la orientación del teléfono inteligente.

Emoji y fondos de pantalla cinematográficos (Imagen: Google)

Se pueden crear fondos de pantalla completamente nuevos con Generative AI Wallpaper. Usando palabras clave, Android crea un fondo de pantalla adecuado cuya paleta de colores afecta a todo el sistema operativo con Material You.

La nueva red Find My Device

La red Find My Device de Google, que opera bajo el nombre de “Finde mein Geräte” en Alemania, recibió una importante actualización en su conferencia de desarrolladores. Si bien anteriormente solo era posible ubicar dispositivos que tuvieran conexión a Internet, en el futuro también podrá ubicar dispositivos que aún no estén conectados. Además, toda la plataforma se revisará visualmente para que dispositivos como auriculares o rastreadores se puedan encontrar más rápidamente en Google Maps, así como en teléfonos inteligentes o tabletas.

Miles de millones de dispositivos Android son compatibles con el sitio

Para asegurarse de que esto también funcione sin conexión, Google está aprovechando la red de miles de millones de dispositivos Android en todo el mundo, que pueden usar tecnologías de radio como Bluetooth para localizar dispositivos incluso cuando están desconectados. Al igual que con la red Find My de Apple y AirTag, también se utilizan dispositivos de terceros que con frecuencia reconocen y redirigen “voces” de dispositivos fuera de lugar. Google mismo no presentó un rastreador hoy, pero los rastreadores de Tile, Chipolo y Pebblebee podrían agregarse a la nueva red Find My Device. Los Pixel Buds y los auriculares de Sony y JBL pronto también podrán unirse a la red de Google.

Según Google, la red de crowdsourcing del servicio utiliza encriptación de extremo a extremo. Ningún otro usuario puede ubicar los dispositivos de otra persona, e incluso Google no sabe dónde están los dispositivos, como dicen. Sobre el tema de la privacidad, inicialmente se proporcionarán más detalles más adelante en el verano.

Gráfico de alertas del rastreador de plataforma

También está prevista una alarma de seguimiento, que tiene como objetivo proteger contra personas malintencionadas que usan un rastreador Bluetooth, independientemente del fabricante, para registrar y rastrear continuamente el paradero de una persona ignorante. El teléfono inteligente debería informar automáticamente al usuario afectado que hay un rastreador desconocido cerca y que se mueve constantemente con el usuario y, por lo tanto, parece estar siguiéndolo.

Alerta de rastreador (Foto: Google)

Para esto trabaja Google, entre otras cosas También con Apple Juntos a un estándar de la industria para que la funcionalidad también funcione con su AirTag y esté disponible en la plataforma Apple para rastreadores del ecosistema Android. Los usuarios pueden ver adónde fue la última vez que el rastreador los acompañó en un mapa, reproducir un sonido en el rastreador para ayudar a ubicarlo y finalmente obtener instrucciones sobre cómo desactivar el rastreador.