Angelina Jolie y Brad Pitt: se dice que las fotos del FBI muestran sus heridas

Se conocieron en el set del thriller “Sr. y Sra. Smith”, su viaje en septiembre de 2016, el viaje de una pareja de ensueño, aparentemente llena de emoción. Brad Pitt (58) y Angelina Jolie (47) oponentes de rendimiento En una larga guerra de divorcios hecha. En ese momento, habían estado oficialmente juntos durante diez años, dos de ellos incluso como cónyuges, y se mudaron Seis niños juntos grande. Pero al parecer hubo serios desacuerdos por encima de las nubes, lo que llevó a la separación inmediata de la ex pareja de ensueño. Ahora se ha publicado el informe del FBI, disponible en “people.com” y detalla los detalles de ese momento. También se dice que las fotos del FBI muestran una herida en la mano de Angelina Jolie supuestamente infligida por Brad Pitt.

Dado que el avión se dirigía de Francia a Los Ángeles en ese momento, el FBI fue el responsable de esta operación. Sin embargo, la investigación se detuvo después de dos meses. Se dice que el hecho de que el informe ahora esté disponible públicamente, seis años después, se debe a Angelina Jolie, quien supuestamente usó el seudónimo de “Jane Doe”. documentos de liberación he preguntado.

El ahora revelado informe de las “tensiones” que vivieron entre la pareja ese día de septiembre de 2016, tal como lo describió Angelina. Según los informes, Brad Pitt la agarró, la sacudió, la empujó contra una pared y él mismo golpeó el techo del avión. Cuando pensó que su esposo estaba a punto de abalanzarse sobre uno de los niños, lo reprimió y la actriz continuó explicando. Todo el tiempo me sentí como un “rehén”.

Informe del FBI: Angelina Jolie estaba ‘congelada y asustada’

Su pareja a largo plazo le pareció “como un monstruo” cuando se “motín” severamente en el avión y “le gritó”. Usted, al igual que los niños, estuvo completamente “congelado y asustado” durante el vuelo, según su declaración. No sabías qué hacer.

En general, se dice que el conflicto resultó en alrededor de $ 25,000 en daños a la aeronave. Angelina Jolie sufrió lesiones en la espalda y el codo y algún tipo de abrasión en la mano, mientras que Brad Pitt tenía un “rasguño” que admitió que pudo ser suyo.

Sin embargo, los nuevos lanzamientos deberían dejar frío a Brad Pitt. Según explicó una fuente cercana a él, los documentos no traerán nada nuevo. Él y Angelina conocen los detalles desde hace años. El asunto ha sido investigado y no se han presentado cargos”. La fuente dijo que, como resultado, Brad no ve ningún beneficio en las nuevas revelaciones y permanecerá en silencio sobre el asunto por el bienestar de sus hijos.