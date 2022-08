Aparecen escalofríos en “La Voz de Alemania”: Yasiya huyó de la guerra en Ucrania

Esta actuación tocó mi corazón…

El viernes por la noche, un talento particularmente impresionante apareció en el escenario de “Voice of Germany”. Yasiya Levchenko, de 18 años, huyó a Alemania antes de la guerra en Ucrania. Ella trajo a los entrenadores una canción de su tierra natal que hizo que Rhea Garvey (49) rompiera todas las presas.

El candidato dijo en un video clip: “Antes de la guerra teníamos una vida hermosa, una familia y libertad de elección. Pero solo ahora entiendo lo valioso que es eso”.

Todo ha cambiado para Asia desde la invasión militar rusa. “Mi madre, mi hermano y mi perro se fueron de Ucrania por la guerra. Ahora no tengo nada”.

A menudo piensa en su acogedor hogar en Kyiv y en la hermosa naturaleza. “No me siento tan cómodo aquí como en casa. A veces es difícil para mí”.

Lo que duele especialmente a Yasya: su padre se quedó en Ucrania. “Quería quedarse para defender nuestro país”. Ni siquiera pudo despedirse de él.

Acerca de aparecer en el programa de talentos, Yasya dijo: “Vine a ‘La Voz’ para mostrar mi cultura e idioma. Creo que puede ayudar a mi país”. Por lo tanto, el candidato eligió la canción ucraniana ‘Hore Dolom’. Mientras ella cantaba, se podía escuchar caer un alfiler.

Mark Forrester, de 39 años, y Rhea Garvey se encontraban en un estado emocional profundo y, al igual que sus compañeros del jurado, estaban visiblemente afectados. Rhea dijo lo que mucha gente estaba pensando en ese momento: “No podemos evitarlo. Si estás parado aquí, también tenemos que hablar sobre lo que está pasando en el mundo en este momento”. . Las lágrimas asomaron a sus ojos.

Jurado actual de “La Voz de Germay”: (de izquierda a derecha) Peter Maffay; Stephanie KlossMark ForsterRhea Garvey Foto: © ProSieben / SAT.1 / Richard Hübner

Luego le dice a Garvey lo que personalmente asocia con la guerra. “Tenemos familia viviendo con nosotros: Marina, Milana y Misha. Lo obtuve de Ucrania. Fue muy desgarrador ver su país destruido”. Tenía otra sorpresa para Yasiya. Anunció a sus colegas antes del espectáculo que todos los que zumban deberían cantar una canción para atraer talento a su equipo.

Mantuvo esa promesa y cantó sus propias palabras en inglés con la melodía de la canción ucraniana. Solo Yasiya no se vio afectada. Pedro Maffei (72), que se sienta en la silla por primera vez esta temporada: “¡Bravo Rhea, hermosa!” Mark Forster también se había molestado, pero no quería arruinar el momento con su mirada espontánea. “Esto no se verá bien”.

El talento finalmente se decidió por Ria como entrenadora. Detrás de escena, Yassia fue profundamente abrazada por su familia. “Ella no esperaba que nadie se diera la vuelta”, reveló con orgullo la madre de la joven de 18 años.