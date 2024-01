Anna Ermakova con una nueva profesión: productora Silbereisen “Rara vez he visto semejante talento”.

tz estrellas

Anna Ermakova quiere empezar como cantante. Para ello trabaja con el productor Florian Silbereisen, ¿y fue inmediatamente recompensada con un look de 'Schlagerchampions'?

Berlín – Durante años fue conocida exclusivamente como la hija de la leyenda del tenis Boris Becker (56 años). Pero desde hace algún tiempo, Anna Ermakova (23) ha demostrado una y otra vez que tiene lo necesario para ser una gran estrella por sí misma. Porque el londinense es sin duda un todoterreno.

Nueva carrera de Anna Ermakova: la hija de Baker canta un cover

Incluso cuando era niña, Anna comenzó su carrera como modelo con el apoyo de su madre Angela Ermakova (56), que la llevó a las pasarelas de diseñadores famosos de todo el mundo. En 2023 apareció por primera vez en la televisión alemana como candidata en el programa “Let’s Dance” y ganó el título. Gracias a su extraordinario talento en la pista de baile, Anna Ermakova ha despertado ahora también el interés de la industria musical alemana.

Ermakova lanzará su primer sencillo el viernes 12 de enero. Se titulará “Behind the Blue Eyes”, una versión de la canción clásica de The Who que volvió a ganar popularidad con la reedición de “Limp Bizkit” de 2003. El título no podría ser más acertado, y no sólo gracias a la colaboración de Ermakova. penetrantes ojos azules. Pero también porque el texto trata de experiencias dolorosas y de momentos difíciles. Ella los conoce bien.

Anna Ermakova pronto se convertirá en cantante: el productor Silbereisen elogia a la hija de Becker

La propia Ermakova dice L imagenNo fue fácil crecer con toda la prensa que rodeaba la relación de sus padres. “Por supuesto, algunas de las palabras dan una idea de algunos de mis sentimientos íntimos más vulnerables”, confirma a Bild el joven de 23 años. ¿Una pequeña revelación? Al fin y al cabo, la futura jueza de “Supertalent” nunca comentó sobre la relación de sus padres y siempre quiso ser vista como una artista y no como “la hija de…”.

Para aumentar su exposición como artista, buscó la ayuda de productores experimentados. Christian Geller (48) no es más que una pizarra en blanco en el campo de la música de habla alemana. Según informa “Schlagerpuls”, como productor en los últimos años ha revivido las carreras de Eloy de Jong (50 años) y Anastasia (55 años), entre otros. También produjo para el exitoso rey Florian Silbereisen. Por supuesto, la impresionante actuación de Anna Ermakova en el programa “Let's Dance” no pasó desapercibida para el conocedor de éxitos.

“Cuando vi a Anna Ermakova bailando en Let's Dance de RTL, pensé: cualquiera que pueda moverse así con la música siente la música”, dice Geller en su perfil de Instagram y revela: “Así que la invité al estudio de mi casa”.

Anna Ermakova es cantante. ¿Aparece en el programa Schlagerchampions de Silbereisen?

Que Christian Geller disfrute especialmente de sus apariciones como coprotagonista en formatos ARD con su íntimo amigo Silbereisen (42 años) es un secreto a voces en los círculos más íntimos. “Schlager.de” ya informó que Anna Ermakova hará su debut en vivo como cantante en el programa de Eurovisión “Schlagerchampions” el sábado por la noche (13 de enero) en el canal ARD.

El productor Geller está seguro de que su joven artista podrá afrontar fácilmente una actuación tan importante. “Porque canta sobre sentimientos reales con un talento que pocas veces se encuentra. Gracias Anna por tu confianza. Tenemos un gran camino por recorrer y el comienzo es increíblemente maravilloso”, afirmó entusiasmado en su publicación de Instagram. Sin embargo, la lista de invitados de Florian Silbereisen para “Schlagerchampions” ha enfadado a algunos de sus fans.. Fuentes utilizadas: Schlagerpols, Christian Geller/Instagram