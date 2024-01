Anna Ermakova sobre “Das Supertalent”: El súper talento real está en el jurado | entretenimiento

“Das Supertalent” (RTL) – La temporada 16 comienza hoy. También hay un jurado Dieter Böhlen (69) y Bruce Darnell (66) Recién llegados: estrella de “Let’s Dance”. Ekaterina Leonova (36) y Anna Ermakova (23).

En 2024, artistas individuales, grupos, personas o animales también podrán mostrar lo que pueden hacer en el concurso de talentos. Sorprenderán al público. Pero ya está claro que esta vez hay una verdadera superestrella en el jurado: Anna Ermakova es modelo, bailarina, cantante y ahora también jueza de televisión.

Bruce Darnell, Anna Ermakova, Ekaterina Leonova y el gigante del pop Dieter Bohlin (de izquierda a derecha) son miembros del jurado de la 16ª temporada de “Das Supertalent”. Foto: RTL/Stefan Gregorius

En 2023 ganó el premio “Let's Dance” con sus increíbles actuaciones de danza y recientemente apareció en el programa de televisión “Schlagerchampions – The Big Festival of the Best” de Florian Silbereisen con su canción debut “Behind Blue Eyes”.

Ahora se presenta ante el jurado de “Supertalent” y Practica alemán duro: Porque la mujer nacida en Gran Bretaña (que creció en Londres con su madre Angela, de 55 años) no quiere hablar una palabra de inglés en el programa.

Anna Ermakova en el torneo Schlager Champions en Silbereisen en enero de 2024 Foto: Photo Alliance/Geisler-Fotopress

Una palabra la sigue metiendo en problemas: ¡ardilla! Anna a la revista BILD: “Esta palabra es difícil de pronunciar y al mismo tiempo suena increíblemente extraña para mis oídos”. Afortunadamente, probablemente no tendrás que decir esa palabra con el súper talento.

Además de todas las apariciones en televisión, formación en danza y grabaciones en estudio de grabación, Anna también completó sus estudios de Historia del Arte en el Courtauld Institute of Arts en julio de 2023. ¡Impresionante!

Aquí encontrarás contenido de Instagram. Para interactuar o mostrar contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

La teoría de Dieter sobre el Sr. Ikat Haq

Mientras que la “ “Supertalent” subirá al escenario esta noche y, durante una pausa comercial fuera del programa, Dieter y Ekat hablarán sobre el amor.

Dieter sabe exactamente cómo debería ser el Sr. Perfecto en un bailarín profesional: “Bueno, creo que debería tener un hombre de entre 42 y 45 años, que esté en la vida, e idealmente ya tenga una carrera y no tenga que construir primero”, revela para RTL.

Su pequeña advertencia (no del todo seria) al mundo de los hombres: “Sólo puedo decir a todos los que entran allí que no es fácil con ella”.

Aquí encontrarás contenido de Instagram. Para interactuar o mostrar contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

Siempre hay rumores candentes sobre su vida privada: y finalmente, debería ¡Fue vista con el famoso hijo de 28 años! Ikat ha guardado silencio al respecto hasta ahora.

Leer también

Esta noche en “Das Supertalent”

En el primer episodio con los nuevos jurados Ikat y Anna, las cosas van directo al grano. Además de, por ejemplo, la flautista “especial” Beatrice Makeff, bailarines, raperos y magos, entre otros, aparecerán en el primer episodio de esta noche con sus extraordinarias actuaciones.

La australiana Beatrice McKeeve toca la flauta en Supertalent, a su manera Foto: RTL/Stefan Gregorius

Yaron Davidovich, Amit Gerbi y Noam Davidovich realizan un divertido espectáculo desnudo con raquetas de tenis de mesa Foto: RTL/Stefan Gregorius

¿Cuándo y dónde se proyectará “Das Supertalent” en 2024?

Nueva temporada, nuevos jueces, nuevos presentadores, pero el tiempo de emisión sigue siendo el mismo. A partir del sábado 27 de enero, “Das Supertalent” se podrá ver como siempre en RTL a las 20:15 horas.

Paralelamente a la transmisión por televisión, los espectadores también pueden transmitir el programa en RTL+. Los episodios completos también estarán disponibles de forma gratuita y completa.