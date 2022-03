Lola Webert tuvo un acosador: ‘Estaba muerta de miedo’

La presentadora de RTL, Lola Webert, todavía está lidiando con la experiencia de hoy: tenía un acosador.Foto: Geisler-Fotopress / Christoph Hardt / Geisler-Fotopress

De hecho, Lola Webert solo quería uno gracioso. una historia decir: Un fan se dirigió al enlace de la historia de ella al lugar para conocerla. Tuvieron una conversación muy agradable y afortunadamente él fue amable y no acosador, dice ella. “Porque yo ya tenía un acosador y luego escucha Hazar Alcanzar. “Tu comunidad está logrando. Entonces reveló una mala experiencia.

“Tuve un acosador”Ella le dijo a sus seguidores. Además: “Pero realmente no quería colgar eso públicamente en la gran campana”. Pero al final del día, esta historia es parte de su mundo y pertenece a él.

Introducción Lola Webert: Un acosador esperaba frente a la puerta de su apartamento.Foto: Instagram.com / @lolaweippert

Una desventaja, dice ella. “Solo hay dos psiquiatras enfermos que te emboscaron, averiguan dónde vives y luego, lamentablemente, pueden encontrarte”, dice Lola. Y eso es exactamente lo que le dijeron, según sus informes.

Lula Webert ha sido acosada

Lo que sigue es una historia que continúa ocupando al joven locutor hasta el día de hoy. En ese momento ella viajaba con algunos niños. Cuando llegó a casa, alguien estaba parado frente a la puerta de su apartamento. “Ni siquiera abajo, fuera de la casa, sino arriba, frente a mi puerta”. Al principio pensé que podría ser un vecino que recibía un paquete.

Pero pronto se dio cuenta de que eso no era posible.

“Estaba tan muerto de miedo después de eso” Lola Webert en su historia de Instagram READ Sarafina y Lenny: Peter y sus gemelos están enfermos - mala duda

“Entonces pensé: espera un minuto, es la una de la mañana. Y de repente comprobé: algo anda mal”, le dijo a su comunidad de Instagram.

El hombre pensó que si no fuera por ellos dos, habían estado saliendo durante seis meses. relación Rey. Quería saber por qué ella ya no le respondía.

El acosador asumió que estaba con ella.Foto: Instagram.com / @lolaweippert

Lola Webert informa: “¡Nunca lo había visto antes! Estaba tan contenta de no estar sola en casa en ese momento. No quiero saber qué hubiera pasado de otra manera. “Sus amigos esa noche lo habrían sacado, dice ella. Entonces deberían haberlos sacado a ellos”. policía llamada.

Particularmente impactante: la policía no pudo ayudarla

“Me pregunto qué salió realmente mal con la ley alemana” Lola Webert sobre su experiencia con un acosador

Lola Webert estaba especialmente sorprendida de que los funcionarios no pudieran ayudarla. Razón: No fue un pecado, no estaba en él Departamento Él tampoco fue a tocarla.

“Donde recuesto mi cabeza y me pregunto qué fue lo que realmente salió mal con la ley alemana. ¿Cómo no se puede procesar a un hombre como este y algo tiene que pasar antes de que la policía haga algo?‘¡Encuentras que esto es una tontería! “

“Estaba muerto de miedo después de eso. Cuando viajaba solo, tenía mucho miedo de que el tipo volviera a ir a algún lado”.

La experiencia asustó al joven de 25 años.Foto: Instagram.com / @lolaweippert

(Y el)