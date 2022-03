“Love Island” – Lara celosa ataca a Nico – TV

Corazones rotos en la isla del amor.

‘Love Island’ se convirtió en una isla volcánica el miércoles por la noche: ¡las cosas quedaron atrapadas en el paraíso solitario! Y no solo por la excitación sexual chisporroteante que exudaban las dos mujeres que entraron a la villa, con la misma confianza en sí mismas y vestimenta minimalista. Su objetivo: robar hombres a los isleños.

Nuevos residentes causan drama de celos

Jennifer, de 23 años, y Sandrine, de 28, eran nuevos residentes de Love Island, y estos dos hicieron que los hombres se quedaran mirando y jadeando. Nico (26) y Tom (29) en particular entraron en el sitio de excavación, y Nico salió de la villa sin despedirse cuando notó que las provisiones de las damas estaban en camino al ‘Brotel’.

Pero Lara, de 27 años, ha elegido durante mucho tiempo a Niko como material para la pareja y esperaba más: “Él sigue siendo el número uno para mí”. Nico lo vio de otra manera: “Es inapropiado”.

Prefirió abalanzarse sobre la nueva bomba, explicándoles a los demás: “¡Quiero a Jennifer!”. Y ella tampoco dudó: “Me quedo con lo que quiero seguro”. Poco después de la primera conversación con Jennifer en camisola, el corazón varonil de Nico latió más rápido. Parece que ya ha tomado una decisión: “Esta mujer, ella me está sintiendo. Violento. Jennifer dejó un cráter. “El volcán celoso de Lara había estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo.



Jennifer impresionó a NicoFoto: RTLTWEI



Cuando los dos nuevos islandeses de Brutil llegaron a la villa y enviaron a sus rivales al balcón para oler en paz a los otros chicos, Lara estuvo a punto de explotar. Cuando Nico se acercó a Jennifer y su personaje, y ella se sentó en su regazo, Lara agarró la isla de sus sueños con una dura declaración: “Eso no estuvo bien. Ni siquiera nos dijiste adiós. Encontraste ese culo. Podrías haberlo salvado”. por respeto a mí”.

Nico no podía creer la explosión: “¿Estabas casado con ella o qué? ¡Vamos!”, pero el noviazgo de Lara no terminó. En la sala de consejería, ella volvió a explotar: “Es un idiota. Es inmaduro, es irrespetuoso. El último hechizo de Niko provocó que los dos duraran una pelea final: “Necesito un hombre bien educado, seguro”.



Jessica, Leonie, Lara, Vanushka y Vanessa son desterradas al balcón mientras los nuevos candidatos conocen a los chicos.Foto: RTLTWEI



Jessica viene a Adriano

La cuerda del sombrero de Lara se rompió y Jessica (22 años) arrojó una bomba. Después de evitar salir los primeros días y no decirle a su amante Adriano, de 27 años, que era transgénero, ahora salió con el lenguaje: “Y yo soy trans. No nací directamente con el género femenino”.

Con evidente conmoción, la boca de Adriano se abrió y pidió un poco de tiempo para pensar: “Me sorprendió mucho”. Jessica esperaba una segunda oportunidad y se disculpó por no haberle dicho su secreto antes: “¡No quería engañarte!”.

Adriano no estaba enojado, estaba abrumado por la situación. Marcos (23) agarró a consultar. No podía creer que Adriano no hubiera notado nada antes: “¿Realmente no lo sabes? ¡Puedes decirlo! ” Adriano ya había tomado una decisión, en contra de Jessica. Se separó de ella: “No es para mí. No quiero eso con las personas transgénero, por los niños también”. No es la primera vez para mí. No estoy sorprendido ahora”.

Quizás haya un hombre recién llegado que encaje mejor con la historia de Jessica.