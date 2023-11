Esto está escrito en el testamento de Hinos Hannelore.

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

La estrella del pop Heino ha llorado a su esposa Hannelore, quien murió inesperadamente a la edad de 81 años. Ha organizado claramente cómo se dividirán sus bienes.

Kitzbühel – Para Heino (84 años), este es quizás el momento más difícil de su vida: la estrella del pop tiene que lidiar con la pérdida de su gran amor Hannelore (†81). Recibe el apoyo de su manager Helmut Werner (39 años) y de su familia, que no le dejan en paz tras su muerte. Sin embargo, la casa compartida en Kitzbühel está registrada a nombre del difunto Hannelore. ¿Qué pasa con la propiedad y el patrimonio de su esposa?

Hino revela: Esto está registrado en el testamento de Hannelore

Hace unos días, Hino realizó su primer concierto desde la muerte de Hannelore llorando, y actualmente se retira del escenario con su manager. Hay muchos recuerdos de la casa que comparten en Kitzbühel, que pertenece oficialmente a Hannelore y vale varios millones de euros. Helmut Werner y su familia dan fuerza al cantante. “La próxima primavera nos mudaremos todos a nuestra casa en Kitzbühel, porque nos hemos convertido en una gran familia. “No podría volver a casa solo porque me volvería loco”, revela Heino. imagen-entrevista.

Es posible que se muden a la casa porque Hanelore liquidó su herencia en un testamento. “Era mi voluntad y la de Hannelore que Helmut heredara la casa y todo en lo que habíamos trabajado juntos durante los últimos años después de mi muerte. Esto es lo que acordamos y esto es lo que estaba en el testamento de Hannelore”, dice Heino. Confirma que su esposa amaba al hombre de relaciones públicas como a un hijo y él está feliz porque ella registró estos detalles cuando aún estaba viva.

Gesto de despedida de amor El 15 de noviembre de 2023, Hannelore fue enterrada en un pequeño círculo. Hino continuó su tradición de ceremonias de luto. El cantante colocó 44 rosas sobre la tumba de su difunta esposa, y este gesto tiene un trasfondo especial.

Hino explica que su hijo biológico no hereda nada

El hijo de Heino, Uwe Kram (63) y sus hijos, no fueron incluidos en el testamento. “De Hanelore [erbt er] Nada de nada, porque ella no era su madre biológica. “Si te vas una vez, recibirá su parte obligatoria y nada más”, explica en la entrevista este hombre de 84 años, que no tiene una buena relación con su hijo.

La herencia de Hannelore, esposa de Hainaut, se regula en un testamento. La estrella del pop revela los detalles. © Imago/Pop-Eye (instalación de imagen)

“No estoy dispuesto a regalarle a Uwe el lugar más bonito de Kitzbühel, y Hannelore tampoco quería. Ambos decidimos que Helmut se quedaría con nuestra herencia”, explica. El propio Helmut Werner también dijo: “Sería más feliz Si Hannelore todavía estuviera con nosotros”, explica, pero estoy agradecido por esta confianza. “Nunca dejaremos a Hino solo y siempre estaremos ahí para él”. En una despedida, Hino compartió un conmovedor video de él y Hannelore. Fuentes utilizadas: construir.de