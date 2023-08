Eric Felipe y su padre rompieron por completo con Stefan Moros

Página principal televisión

de: Lisa Klugmeyer

Eric Philippi no apareció con Michelle esta vez, sino con Papa Martin. Después de su aparición conjunta en “Permanent Sunday”, las lágrimas brotaron.

RUST – Stefan Meros, de 47 años, dio la bienvenida a muchos fanáticos e invitados de primera clase a su circuito “Always Again on Sunday” en Europapark el 13 de agosto. Entre otros, Eric Philippi, de 26 años, estaba en el escenario, pero no estaba solo. Martin Filippi, el padre de la estrella del pop, también estuvo presente. Juntos, el dúo de padre e hijo brindó un momento de piel de gallina en “Always Again on Sunday”.

No con Michelle, sino con Papa Martin: Eric Philippi en ‘Always Sunday’

No solo fue un estreno televisivo, sino que también fue un momento particularmente emotivo para Eric Philippe. Él y su padre aparecen en el undécimo episodio de Always Again el domingo. Antes de que los dos cautivaran a los televidentes con sus habilidades, tuvieron una pequeña charla con Stefan Moross sobre la antigüedad. “Tuve una infancia increíblemente hermosa”, dijo Eric Philippe.

La cohesión familiar es muy importante para la familia de Philip, se nota de inmediato. Luego pasamos a los instrumentos musicales. Eric se sienta al piano y Martin toma su trompeta. Juntos interpretan “I Never Wanted to Grow Up” de Peter Maffay (73).

La aparición de Baki en ‘Always Again on Sunday’: Eric Felipe y su padre rompen totalmente con Stephane Moros

Después del segundo verso, Eric Philippe se levanta del piano, toma su trompeta y toca junto a su padre. es un momento realmente hermoso. Mientras los dos tocan las notas finales, se sienten abrumados por sus emociones. Cuando Eric Felipe y su padre Martín se abrazaron en el escenario, se les llenaron los ojos de lágrimas. “¿Tiene un poco de orina en los ojos?”, también admite Stefan Moross. No te paras en el escenario con tu papá todos los días.

Aparición entre lágrimas en ‘Always Again on Sunday’: Eric Philippe y su padre están completamente molestos con Stefan Moros (fotomontaje) © ARD / Always Again el domingo 13 de agosto de 2023

“Es realmente algo muy especial”, respondió Eric Philippi. Quienes aún esperaban con ansias una propuesta de amor con Michelle quedaron tristemente decepcionados. Porque Eric Phillippe, a diferencia de “Schlagerbooom”, está en “Always Sundays” sin ella en el escenario. Fuentes utilizadas: ARD / Siempre domingos el 13 de agosto de 2023