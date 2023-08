Un emotivo videomensaje escrito por Jürgen Drews hace brotar lágrimas en el TV Garden

tz televisión

de: melanie habeck

está dividido

El domingo, el “ZDF TV Garden” se jactó de todo tipo de eventos bajo el lema “Festival Schlager”. Sin embargo, un mensaje de video de Jürgen Drews proporcionó un momento especial.

Maguncia – Bajo el estandarte del “Festival Schlager”, Andrea Kewell (58) dio la bienvenida a un gran número de artistas al “ZDF TV Garden” el domingo (13 de agosto), todos los cuales interpretaron las canciones populares más populares de los últimos pocos. años. Uno de los íconos más famosos de Schlager no perdió la oportunidad de enviar un mensaje de video a Lerchenberg en Mainz: nada menos que Jürgen Drews (78) causó tanta emoción con sus palabras.

En el jardín de TV ZDF: Jürgen Drews envía un mensaje de video a Normann Langen

también, Cuando Jürgen Drews se retiró de la audiencia por motivos de salud, quiso ser parte del “Festival Schlager” en el parque de la TV: le dirigió unas palabras personales a Norman Langen (38), quien supuestamente interpretaría “I’ll Build You a Castle” de Drews ese día. “Normann Langen canta la canción del tío Jørgen y me tomo mi tiempo y la miro. Así que tutu tui tui, Norman”, le deseó lo mejor a su colega en un mensaje de video.

Mientras el clip de Jürgen Drews aún estaba encendido, Normann Langen no pudo ocultar sus sentimientos. Una superposición en el borde de la pantalla mostró que el filtro DSDS anterior tuvo que limpiar una lágrima. Incluso al comienzo de su actuación, el hombre de 38 años todavía tenía los ojos húmedos.

ZDF tv garden 2023: Logo programas conocidos hasta ahora 03 de septiembre de 2023: Una roca en el jardín



10 de septiembre de 2023: Tiergarten



24 de septiembre de 2023: Oktoberfest

Esta vez todo giraba en torno a los grandes éxitos de “ZDF TV Garden”.

“I’ll Build You a Castle” de Jürgen Drews no fue la única canción que complació al público en la edición “Schlagerfestival” de TV Garden. Mark Keeler y su hijo Aaron Z. Udo Jürgens golpeó “Love Without Suffering”, Vincent Gross estrelló “Without You (I Don’t Sleep Tonight)” de Munich Freedom y Vanessa Negert regaló el clásico de Manuela “It Was Only a Bossa Nova’s Mistake”. El mejor.

Jürgen Drews envió un mensaje de video a “ZDF TV Garden” el domingo. Norman Langen, quien cantó la canción de Drews “I’ll Build You a Castle”, estuvo claramente influenciado por las palabras del ícono del pop. © ZDF y ZDF

También fue hija de Jürgen Drews en el escenario de “Fernsehgarten”. en una entrevista Joelina Drews, de 27 años, reveló recientemente que recientemente tuvo que lidiar con varios contratiempos.. Fuentes utilizadas: Parque de televisión ZDF / ZDF