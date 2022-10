Anna Karina amaba a este hombre antes que Stefan Murus

En 2019, Stefan Murs hizo una oferta para casarse con Anna Karina Wojciech en la televisión. Al año siguiente, los dos dijeron que sí, también en la televisión. Casi ninguna pareja exitosa celebra su amor en público como estos dos. Pero en la vida de las personas de 30 años, este no siempre fue el caso.

De la octava temporada de DSDS, Anna Karina no aparecía como ganadora, pero conoció a su pareja de entonces en ese contexto. Fue Marco Lombardi, hermano de Pietro Lombardi, quien se enamoró de la participante del espectáculo y viceversa. Mientras tanto, Pietro Lombardi arrebató la victoria de DSDS y comenzó su carrera como cantante, que todavía hoy es exitosa.

Sin embargo, las cosas no fueron bien para los tortolitos. Ya no es posible, ya no está detrás de mí”, dijo Anna Karina en una entrevista con Bild.