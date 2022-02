Martin Reuter Tan triste – ‘No todos tuvieron éxito’

¿Quieres un buen perro? Así que no deberías cometer estos errores de crianza.

Tres errores en el adiestramiento canino que no debes cometer

Tres errores en el adiestramiento canino que no debes cometer

¡Este tipo fue picado! Martín Reuter Ella hizo su misión de ayudar a los perros a vivir una vida más feliz. El profesional de los perros está haciendo exactamente eso en su nuevo formato de televisión ‘Die Unvermittelbare’.

En RTL quiero Martín Reuter Él y su equipo ahora están buscando un nuevo hogar para perros callejeros que están resultando aún más difíciles de encontrar. Pero ahora el nativo de Duisburg está hablando en Instagram y encontrando palabras tristes sobre algunos animales.

Martin Rotter: un perro profesional con palabras aterradoras – ‘No todos los perros lo lograron’

“Es un desastre para los perros vivir en un refugio para animales”, explica Martin Rotter en RTL. Es por eso que su gran objetivo ahora es ayudar a estos mismos perros. Pero el hombre de 51 años también es realista. Ahora lo explica en un video de Instagram:

“Puedo decir una cosa por ahora. Por supuesto, porque eso también sería poco realista, no todos los perros fueron creados. Entonces, no todos los perros encuentran un nuevo hogar. O no todos los perros son entrenados y tratados de una manera que uno diría que puede ahora pueden manejarse fácilmente… pero la mayoría de ellos tuvieron éxito”.





Martin Rotter: El perro profesional anuncia algo triste (foto de archivo). Foto: IMAGO / Herbert Bucco

————————————————– —-

esta Martín Rotter:







Martin Rotter nació el 22 de junio de 1970 en Duisburg

Tras estudiar ciencias del deporte, se formó como psicólogo animal

En 2008, Vox puso en marcha su propio programa “Der Hundeprofi”

Rotter ahora también está ejecutando el programa RTL “Martin Rotter – The Puppies Are Coming”

Ha escrito su propio podcast y varios libros sobre adiestramiento canino.

————————————————– —-

Muchas personas imaginan un refugio de animales como un lugar de reunión para lindos amigos de cuatro patas, pero, por supuesto, los perros que han sido víctimas de crueldad animal u otro abuso y han sufrido un trauma absoluto también terminan haciéndolo.

Martin Root sorprende con triste noticia sobre “Die Unvermittelbare”

Martin Rütter explica que los perros que él y su equipo eligieron no fueron nombrados refugiados por nada. “Debido a que su pronóstico es tan malo, algunos de ellos han estado en el refugio durante demasiado tiempo o simplemente están tan viejos y agotados que la gente dice que no los aceptaré más”.





Sin embargo, es muy importante que el psicólogo canino lo confirme: “Pero este no siempre es un perro de protección animal, no todos los perros del refugio tienen problemas mayores. No dejes que esto te vuelva loco. Los refugios están llenos de perros increíbles!”

————————————————– —-

Más noticias sobre Martin Rütter:





————————————————– —-

Cómo Martin Rütter hace que “lo insustituible” en RTL sea relevante Ahora siempre se puede ver los domingos a las 5:30 p. m. en RTL.

Incluso antes de que saliera al aire el primer episodio, el profesional canino hizo un importante llamado a todos los amantes de los perros. Puedes leer lo que dijo aquí >>> (JHE)