Vanessa May publica una foto sexy – los fanáticos están sorprendidos

Vanessa May se presentó con un sexy traje de neón este fin de semana y pronunció un dicho descarado.Foto: Getty Images Europa / Mohsen Asan Moghaddam

A la cantante Vanessa May le encanta experimentar al elegir su atuendo; lo confirmó nuevamente en las redes sociales el fin de semana después de presentarse con un revelador look de cuero poco antes. Ahora lleva ropa ceñida de neón que tiene agujeros más grandes en las piernas. Había un dicho de ella, y que aficionados Estamos emocionados.

Vanessa May se muestra luciendo “barata”

La última publicación de la joven de 29 años consiste en una foto de ella apoyada contra un muro de piedra y mirando seductoramente a la cámara. No solo el color brillante, sino también el aspecto sexy del atuendo llama la atención de inmediato. Su divertido comentario:

“Te sorprendería lo barato que parece”.

En su historia de Instagram, la traductora de “Wind of Summer” finalmente mostró una foto de ella de cuerpo completo empujando un bote de basura frente a ella, con tacones altos. Tampoco se quedó sin un comentario rápido en este punto: “Los desechos orgánicos del domingo por la mañana se tiran primero”, escribió Vanessa. Otro disparo incluso mostró solo las piernas y las nalgas. Esto fue seguido por la descripción: “Maishape da fruto”.

Vanessa May también luce una foto de cuerpo completo con un look neón.Foto: vanessa.mai / instagram

Los fans de Vanessa May están muy emocionados

Vanessa siguió la publicación de la foto y le dijo a sus seguidores: “Tuve que reírme del pie de foto”. De hecho, la publicación fue muy bien recibida por los fans. “Los La vida Es toda una paradoja”, respondió de inmediato un usuario a la descripción de Vanessa, mientras que los demás simplemente se emocionaron con el look que hizo la cantante en el atuendo para encontrar el emoji de corazón.

Vanessa May hace zoom en su trasero.Foto: vanessa.mai / instagram

También habló la actriz Valentina Bahdi. Publiqué dos emojis de risa, una llama y dos manos aplaudiendo: un mensaje claro.

Por cierto, Vanessa May aún tiene que proporcionar antecedentes más detallados sobre cómo sucedió exactamente esta sesión. Esto no parece molestar a su comunidad de redes sociales, hasta ahora los comentarios han sido consistentemente positivos, por lo que no es “barato”.

(Sí)