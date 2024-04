“¿Quién quiere ser millonario?”: Una flagrante violación de las reglas: Yauch toma medidas estrictas

“El miedo primario a ser engañado” está omnipresente en Jauch. Y el lunes tuvo que intervenir y revelar lo que le importa. El candidato al juego pierde al final. WWM sigue siendo bueno para tu pecho.

Un simple “¡no!” Tiene “¿Quién quiere ser millonario?” De repente llegué a un callejón sin salida. Algunos espectadores se perdieron los gritos bajos en el estudio. Pero la reacción de Günter Jauch no se hizo esperar. Con expresión seria, se dirigió directamente al público frente a las pantallas: “Ahora tenemos la película clásica. Por eso intervengo: esto es exactamente lo que quería evitar. Le pregunté.” Así que de antemano.”

Parece que la principal candidata, Corinna Ahrens, inicialmente no sabía lo que había sucedido. “¿De dónde? No he oído nada”, dijo el técnico de Payne. Gautsch se mantuvo severo: “Sí, sí. Detrás de ti. Y muy fuerte: ¡No!”

Incidente “¿Quién quiere ser millonario?”

De hecho, Arens estuvo a punto de obtener una respuesta incorrecta a una pregunta de 64.000 euros (se trataba de códigos postales). Después de medio murmurar “no”, repitió la llamada -tal vez inconscientemente- y de repente le resultó difícil responder. Tras una breve consulta, el director de “Quién quiere ser millonario” decidió: “Intercambiaremos la pregunta”.

“En 'Quién quiere ser millonario' hay un temor subyacente de que alguien sea engañado de alguna manera”, dijo Gausch más tarde en una entrevista con RTL. Me recordaba a Charles Ingram. En 2001, en la versión británica del programa de juegos, le ordenaron que ganara millones tosiendo a la audiencia. La estafa fue descubierta rápidamente. Ingram, su esposa y su asistente fueron declarados culpables de fraude y el mayor tuvo que abandonar el ejército británico.

“No teníamos nada parecido”, resumió Yauch tras el impactante momento. ¿Recuerda un incidente similar en los 25 años de historia de “Quién quiere ser millonario”? En RTL. Por cierto, la compañera del candidato del lunes era inocente. Porque en este caso Arjens quedaría excluido, explicó Jauch en la entrevista.

El moderador dijo que ahora tenía buen oído para ver si pasaba algo entre el público. También se comprueba si los candidatos llevan pequeños transmisores en los oídos. Pero las violaciones involuntarias de las normas también deberían ser castigadas. “Contamos con que el público sea justo y no nos diga si una respuesta es correcta o incorrecta”, enfatizó Gautsch.

Jauch regaña al público

Después de una breve conferencia, Yauch pronto recuperó su sentido del humor. “Pero ahora la demanda es real”, advirtió a la audiencia del estudio. “De lo contrario, la orden de retirarlos llega después. Siempre tenemos allí un público de reemplazo completo. Y están emocionados”.

Afortunadamente, Arens ha sido uno de los candidatos más relajados en mucho tiempo. Ella no parecía molesta por el incidente. Pero tal vez la impresión fuera engañosa. Porque de repente los alemanes del norte pusieron todo en una sola carta y perdieron.

¿”Beneficiarse” o “beneficiarse”? Arens se inclinó por la segunda respuesta incorrecta en la ronda repetida de 64.000€. De hecho, quería dejar de fumar y llamó payaso a su marido por teléfono sólo por el bien de las apariencias. Pero aunque él no pudo evitarlo, de repente ella dijo: “Ahora estoy jugando. Si esto sale mal, seré feliz y me iré a casa con 16.000 euros”.

Así sucedió. Pero Arens todavía puede financiar su plan. Finalmente quiere reducir sus senos. También fue muy asequible, ya que ganó el premio ¿Quién quiere ser millonario? Pero dijo con franqueza que es “considerablemente menos doloroso”. “Creo que puedo permitírmelo”, dijo Ahrens, mirando su busto. Aunque la candidata ha estado callada, definitivamente merece regresar para un especial de “Segunda Oportunidad”.

La madre paga el bono de premio estudiantil

Catherine Appelhoff de Hamburgo y Anya Frommüller de Ludwigsburg recibieron con alegría la suma de 32.000 euros. A Appelhoff, que graba vídeos de productos para empresas en TikTok, un “griego de Renania” del público le dijo que el punto más meridional de Europa, el cabo Tripiti, está cerca de la isla de Creta.

Froehmuller causó revuelo con su victoria en ¿Quién quiere ser millonario? Posiblemente para obtener la “cantidad ganadora” indirecta más alta para un menor en el programa de prueba RTL. Su hijo de 13 años había entrenado incansablemente al profesor de secundaria antes del espectáculo y negoció una participación del diez por ciento en las ganancias por sus servicios de entrenador. “No puedo apoyar eso desde un punto de vista educativo”, sonrió Yauch ante la abrumadora alegría de su candidata por su victoria.

Frohmüller está ahora un paso más cerca de cumplir su sueño de tener una casa de vacaciones en el valle tirolés de Tannheimer. Esto es exactamente lo que sueña su sucesor Florian Hintermayer, oriundo de la vecina ciudad de Ufterschwang. El organizador de la fiesta llegó a la pregunta de los 4.000 euros el lunes por la tarde y volverá el próximo lunes. La conferencia ante la audiencia antes de que comience la presentación probablemente será más intensa que antes.