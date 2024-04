Vuelve Stefan Rapp: el maestro de la publicidad tiene un nuevo mensaje | regional

Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) – [–>Was weiß der Anzeigenhauptmeister über das geplante TV-Comeback von Stefan Raab (57)? Und welche Rolle spielt er selbst dabei?

BILD klärt auf!

Im ersten, mysteriösen Video des Entertainers tauchte Deutschlands bekannteste Petze, Niclas M. (18), schon einmal auf. Kurz darauf wurde verraten, dass Raab erneut gegen die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) in den Ring steigen wird.

BILD nennt die geheimnisvollen Botschaften

Jetzt streut der Anzeigenhauptmeister ähnlich geheimnisvolle Botschaften und Buchstaben-Reihen, wie zuvor Showmaster Stefan Raab in seinem Ankündigungsvideo mit Elton (53).

Anzeigenhauptmeister Niclas M. (18) wurde durch sein Hobby bekannt, Verkehrssünder und Nachbarn anzuzeigen Foto: Parwez

In einem Clip, den Niclas M. am Wochenende veröffentlichte, ist auf einmal Comedian Matze Knop (49) zu sehen, wie er in neonfarbener Warnweste Falschparker fotografiert.

„Anzeige ist raus!“, sagt er. Was es damit auf sich hat? „Ich kann jetzt nicht alles verraten“, so Knop rätselhaft, während er auf einem Fahrrad fährt. „Es steckt ein bisschen was dahinter. Aber ich habe versprochen, dass ich nichts sage …“

In einem Video von Anzeigenhauptmeister Niclas fotografiert Matze Knop Verkehrssünder Foto: Instagram/deutscher_anzeigenhauptmeister

Unter dem Beitrag schrieb der Anzeigenhauptmeister, der von Jugendlichen gefeiert wird, er könne sich den Spaßvogel zwar gut als Praktikanten vorstellen, wüsste aber nicht, was Knop da genau meint.

Nächstes Wirrwarr nach Mützen-Rätsel von Stefan Raab

Noch mysteriöser sind allerdings die Hashtags: „Raab“, „Anzeigenhauptmeister“, „1409“ und „srsmnm“.

Moment mal, da war doch was! Am 14. September (14.09.) soll der Box-Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich stattfinden! Ist Niclas etwa dabei? Oder rührt er nur die Werbetrommel?

READ Muchas colecciones exclusivas de Harry Potter y Ahsoka. Fans rätselten um die Buchstaben „NWSDWH“ auf der Mütze von Stefan Raab im Comenback-Clip Foto: therealstefanraab/Instagram

Was die Buchstaben „srsmnm“ bedeuten – unklar!

Im Video von Raab zu seinem Comeback rätselten die Fans ewig um die Abkürzung „NWSDWH“ auf Stefans Mütze . An lustigen Vorschlägen wie „ [–>N [–>a, [–>w [–>as [–>s [–>oll [–>d [–>as [–>w [–>ohl [–>h [–>eißen“ oder „ [–>N [–>un [–>w [–>ill [–>S [–>tefan [–>d [–>ie [–>H [–>almich [–>w [–>ieder [–>h [–>erausfordern“ mangelte es nicht.

Die Fans scheinen spätestens jetzt völlig verwirrt zu sein: [–>„Ich verstehe gar nichts mehr“ [–>oder [–>„Dank Menschen wie euch nur Kopfschmerzen“ [–> heißt es in den Kommentaren.

Nach BILD-Recherchen ist das neue Video in Lippstadt bei Paderborn ( NRW ) aufgenommen worden. Das ist die Heimatstadt von Matze Knop.

Im ersten Clip von Raab war der Anzeigenhauptmeister auch schon dabei Foto: Deutscher_anzeigenhauptmeister/Instagram

Anzeigenhauptmeister tourt durch Deutschland

Niclas M. hingegen agiert von Gräfenhainichen ( Sachsen-Anhalt) aus, reist aber derzeit durch Deutschland, um in der ganzen Republik Verkehrssünder anzuschwärzen. Er selbst oder sein Rad sind im Clip nicht zu sehen. Auch ist die Aufnahme nicht annähernd so professionell gedreht wie das erste Raab-Video.

Leer también

Fakt ist: Knop und Raab sind alte TV-Kollegen, arbeiteten schon oft zusammen, wie etwa bei „Schlag den Star“. Ein gemeinsames Projekt – mit dem Anzeigenhauptmeister – wäre also zumindest denkbar.

Es bleibt spannend …