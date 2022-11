Anna Karina Wojczak prospera sin Stefan Murs

a: Mateo Kernstock

dividir, rasgar

Anna Karina Wojczak, de 30 años, y su esposo Stefan Mross, de 46, viajan por separado desde hace varios días. También hay demanda para la nominada de DSDS como solista y ahora tiene cabello nuevo.

Düsseldorf – Para los fanáticos de Schlager, es solo cuestión de tiempo antes de que Anna Karina, Wechschak y Stefan Murs anuncien su separación. los La pareja sufre problemas matrimoniales. Hasta que lo hizo público hace meses. una dimensión Cortejo extranjero de Anna Karina en “Skate Fever” Parece que el matrimonio de los jóvenes está roto.

Anna Karina Wojciech viaja sola a Düsseldorf para reuniones

Hace unos días, Anna Karina Wojczak viajó a Düsseldorf separada de Stefan Murs. Allí, el motor de muñecas de 1,70 metros de altura de Helmstedt apareció solo en una reunión de la industria. En Instagram, se vio al ex hermano de Pietro Lombardi, Marco, apareciendo con una falda corta de cuero frente a una multitud emocionada.

Anna Karina Wojciech cantó como solista en Düsseldorf. La esposa de Stefan Murs decidió cambiar de look y ahora lleva el pelo diferente. © Instagram Anna-Carina Woitschack

Apenas un día después, la cantante de “Lichtblicke” viajó a Colonia, a 30 kilómetros de distancia, para hacerse un nuevo peinado del famoso peluquero Salvatore Vincenzo Brancato. Anna Karina brilló con rizos rubios en Instagram. El cabello nuevo no solo debe mostrar un cambio visual, sino también un nuevo comienzo interior. Está claro que los problemas matrimoniales entre Anna y Stefan se han dañado durante mucho tiempo.

Estas son las siguientes fechas oficiales de Anna-Carina Woitschack

19 de noviembre de 2022: Mercado navideño en Essen/Steel

19.11. 2022: Mercado navideño de Dinslaken

14 de diciembre de 2022: Fiesta de Navidad en Großpaschleben

Anna Karina Wojczak parecía arruinada recientemente: ¿cuándo es oficial la separación de Stefan Murus?

Recientemente, Anna Karina parecía herida y rota. “Las últimas semanas han tomado mucha fuerza y ​​energía. Me encanta compartir mi vida diaria y los momentos tranquilos con ustedes, pero noté que actualmente necesito unos días para procesar todo de alguna manera”, compartió la cantante de pop con su 93,000. seguidores en Instagram.

En Instagram, Anna-Carina Woitschack presentó su nuevo look mientras recorría la Catedral de Colonia. © Instagram Anna-Carina Woitschack

Quizás las nuevas trenzas de la hermosa cantante pop la ayuden a superar sus propios problemas. La joven de 30 años está promocionando su nueva canción “I Want More Of It” del álbum “Lichtblicke”. Los fanáticos de Schlager esperan ansiosos cómo seguirá el artista profesionalmente. Una carrera en solitario podría ser concebible sin su compañero Stefan Mross.

Stefan Mross vende casa móvil de lujo: no más nido de amor con Anna-Carina Woitschack

Anna Karina debe pensar en su futura carrera porque todo apunta a una ruptura. Después de que Stefan Murus y Anna Karina Wojczak ya confirmaran su crisis matrimonial, la afligida pareja ahora va un paso más allá. Stefan Murs se separó recientemente de su lujosa casa. Fuentes utilizadas: Instagram Anna-Carina Woitschack, annacarinawoitschack.de