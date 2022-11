Por Kathy Hummels: Mimi Fiedler plantea acusaciones contra Johannes B. Kerner

Mimi Fiedler: “¡Oye, Johannes, cállate!”

“Tenía tan mala conciencia que no actué correctamente, tanto que no me dejó durante semanas”, admite la actriz, pareciendo conmovida y enfadada: “Podía levantarme y decir: ‘Oye, ¡Johannes, detente, Dios mío!'” Entonces Mimi hizo algunas preguntas más en la habitación: “¿No tiene hijos también? ¿No tiene hijos también?” hija? Imagínese si alguien le hiciera esto a su hija, frente a la cámara. “Mimi no dijo nada esa misma noche. El incidente también pasó desapercibido. Aparentemente, la escena no se transmitió. Tuvo consecuencias para Johannes B. dado que él está con la esposa separada. esteras hummels (33) Pido disculpas. Cathy aceptó la disculpa.