Anna Maria Ferschi cuenta la historia detrás de la impactante canción de Sarah Connor

“Cuando empezó todo”, Anna Maria Verschi estaba comiendo con su hermana Sarah Connor, cuenta en una entrevista con BUNTE.de. “Se jugó de manera injusta, hubo muchas mentiras y conspiraciones, sucedieron muchas cosas en el fondo. Esta vez fue realmente bastante estresante. Pero soy un hombre, puede que no lo tenga todo: no lo hago”. No lo tengo todo.” No tengas miedo, estoy muy enojado. Y luego cené con ella (Sarah, nota del editor) y dije: Esto no puede estar bien, pero lo analizaremos ahora, por lo que sé: no podría soportarlo, solo por mi sentido moral. , No pude resistirme, sin importar las consecuencias. Después de esa reunión, escribí la canción.

En su álbum “Herz Kraft Works” (“Special Deluxe Edition”, Universal Music, 2021), Sarah Connor canta sobre temas complejos: el amor, la muerte, los celos, la política, la pandemia de coronavirus, etc. La octava canción del segundo CD se llama “Dragon”. Es una canción con una letra terrible, dedicada a Anna Maria Ferchichi. “El Dragón” comienza con las siguientes líneas: “Hace mucho tiempo, un monstruo cortó sus alas. Y juré: ¡Llegará el día en que seré libre!” En la canción, Sarah Connor describe la situación de una mujer como “un infierno” y, al mismo tiempo, esta mujer en particular “no tiene miedo” y tiene “la fuerza para ser ella misma”. [zu] No dañoso[en] – […] Porque ella nunca se rinde”.

Anna Maria Ferchichi se sintió “como en una celda de prisión” después de cuatro años de protección personal

Anna Maria El Ferchichi, su marido Anis (nombre real Bushido) y sus siete hijos viven en Dubái desde 2022. En los Emiratos Árabes Unidos, la familia ya no tiene por qué temer, puede vivir más libremente y, sobre todo, proporcionar a sus hijos una infancia sin preocupaciones. Por supuesto, la canción “Drashen” todavía le recuerda a Anna Maria el momento más difícil de su vida hasta el día de hoy y quizás para siempre. “Durante estos cuatro años de protección personal, a menudo me sentí triste. Me sentí como si estuviera en prisión y sentada allí en una celda. Pero una persona también puede adaptarse a las circunstancias”, explicó en una entrevista con BUNTE de. Ella superó los puntos bajos luchando por la libertad dentro de sus posibilidades. “Compré cinco caballos y salía de la ciudad con mis hijos desde la mañana hasta la noche. Necesitaba mi normalidad y la conseguí en el centro de equitación también pude ver a mis hijos felices allí, y eso me dio el espacio para hacerlo. eso. “No me sentí miserable durante ese período. Por supuesto que fue estresante y estaba triste, pero aun así no quería una vida diferente”.

Según Anna Maria Ferschi, “Drashin” es “una canción sobre nuestras vidas, sobre lo difícil que era la vida en ese momento”. No sientes acusaciones, resentimientos o incluso odio después de años estresantes. “Nunca dije: ‘Hombre, no puedo salir por culpa de esta persona’. En cambio, me dije a mí mismo: ‘Está bien, tengo que encontrar una manera de ser feliz. La vida no siempre es justa. “Estamos agradecidos de no tener más a esta gente a nuestro alrededor”.