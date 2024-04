¡Anne Hathaway ha estado sobria durante cinco años!

Anne Hathaway, estrella de cine imágenes falsas

Anne Hathaway (41 años) puede estar orgullosa de sí misma. Hace un tiempo, la actriz empezó a dejar el alcohol. Justificó la decisión diciendo que quería estar más allí para su hijo Jonathan, de tres años. Ahora la actriz de repente princesa está celebrando un gran éxito. “No suelo hablar de ello, pero he estado sobrio durante más de cinco años. Esto me parece un hito”.“, dice con franqueza en una entrevista New York Times.

“Sabía en el fondo que era [Anm. d. Red.: Alkohol] “No era para mí”, explicó la estrella de “El diablo viste de Prada” en una entrevista. Galería de tocador. “Mi experiencia personal es que todo es mejor para mí, fue motivo de confusión y no me gusta la confusión”.Ella lo añadió. Que sea al principio eso Le resultaba muy difícil decirles a quienes la rodeaban que se abstenía por completo de tener relaciones sexuales. Sin embargo, la estadounidense ya no tiene problemas para mantener su abstinencia.

También encuentra el apoyo de su marido. Adam Shulman (43). Los dos actores han estado casados ​​durante casi 13 años. Cual Adán Se dice que la mujer de 41 años se dio cuenta desde el principio de que ella era el hombre de por vida. cómo pop de azúcar Lo mencioné, y tiene eso Ella ya sabía después de la primera cita que en algún momento se casaría con la persona que amaba.

