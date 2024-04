Los conocedores hacen sonar la alarma: Britney Spears está en 'peligro extremo'

Dado que ha estado bajo tutela durante años, muchos fanáticos estaban preocupados por Britney Spears. Ahora la cantante vuelve a ser madura y “libre”, pero las preocupaciones sobre ella no cesan, al contrario. Parece que el entorno del hombre de 42 años está ahora muy ansioso.

Han pasado aproximadamente dos años y medio desde que Britney Spears dejó la tutela de su padre, Jamie Spears, bajo la cual había estado anteriormente durante unos 13 años. Pero cualquiera que piense que todo en la vida del cantante mejorará, quedará decepcionado. En cambio, Spears publica periódicamente vídeos inquietantes en su página de Instagram. Su tercer matrimonio también fracasó después de sólo 14 meses. Tampoco se vislumbra ninguna mejora en la relación con su familia.

Consejos de emergencia y ayuda para personas con riesgo de suicidio y depresión.

Según lo informado por el portal americano “TMZ”, voces del entorno del cantante están muy preocupadas por el hombre de 42 años. Spears está en “grave peligro”, informó TMZ, citando al presunto informante, pero sin nombrarlo.

De hecho, según los informes, la condición de la estrella del pop ha empeorado significativamente desde que terminó la tutela. Esto afecta el estado mental de la cantante y sus finanzas.

Cambios de humor como “shock”

En lo que respecta a la salud mental, Spears es “completamente disfuncional”, según TMZ, según personas cercanas al cantante. Spears está mostrando cambios de humor drásticos que son francamente “impactantes”. “Ella tuvo mucha libertad durante la tutela y las restricciones estaban ahí para protegerla. Ahora ya no está protegida”, dijo TMZ citando a una de sus fuentes.

En cuanto a su situación financiera, se dice que Spears ahora se enfrenta a la quiebra. En consecuencia, el cantante gasta alrededor de un millón de dólares cada uno o dos meses en vacaciones, incluidos vuelos en aviones privados, alojamiento en hoteles de lujo y personal de acompañamiento. A esto se suman los costosos honorarios legales que pagué recientemente. En la disputa por la custodia, supuestamente sólo pagó a sus abogados más de 4 millones de dólares. Recientemente llegó a un acuerdo con su padre para cubrir sus honorarios legales de aproximadamente 2 millones de dólares.

La cuenta de Instagram ha sido deshabilitada.

“Ella no puede permitirse esto. Tenía $60 millones cuando terminó la tutela, y ahora está donde estaba cuando comenzó la tutela: en riesgo de quiebra”, dijo una fuente, según TMZ.

Spears volvió a ajustar cuentas con su familia en su página de Instagram durante el fin de semana. En una larga diatriba escrita, se quejó de que no había recibido justicia. Como especuló TMZ, el acuerdo de los honorarios legales de Jamie Spears puede haber inspirado la ira del cantante. Poco después, la cuenta de Instagram de Britney Spears ya no era accesible. Esta no es exactamente una circunstancia que ayude a suavizar las cosas.