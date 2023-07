Anomalía Atlántica: Debido al calor del mar, Europa se ve amenazada por un clima severo en el verano

Pero no te preocupes: Genéticamente modificado ella

lunes, 07/03/2023, 15:39

El inusual calentamiento de los océanos ha preocupado a los científicos durante semanas. Los científicos aún no están seguros de la causa de la misteriosa anomalía en el Océano Atlántico. Pero algunos meteorólogos e investigadores del impacto climático ya están preocupados de que el calentamiento del Océano Atlántico pueda afectar los veranos en Europa.

El Atlántico Norte está sufriendo una ola de calor en el océano: los satélites no han medido las temperaturas más altas de la superficie del mar en el Atlántico Norte en 40 años. A mediados de junio, el área del océano está aproximadamente un grado más caliente que el promedio del período comparativo de 1982 a 2011, ya que Datos de la agencia climática estadounidense NOAA Pantallas. La agencia climática NOAA advierte que también se han medido altas temperaturas frente a la costa de Gran Bretaña en el Mar del Norte, que está influenciado por el Océano Atlántico Norte.

La anomalía atlántica podría provocar más lluvias intensas en Europa

Baher dijo que la anomalía del Atlántico podría traer un verano más cálido con olas de calor a Europa. Pero no solo eso, cuanto más cálido es el Atlántico Norte, más agua se evapora. Debido a que el aire sobre el Atlántico Norte es más cálido y, por lo tanto, contiene más agua, los vientos del oeste y del sur pueden llevar humedad a Europa central. Esto conduce a lluvias más intensas.

“Estas anomalías promueven el calentamiento de la atmósfera, lo que también podría reflejarse en episodios de fuertes lluvias localizadas en Europa. El aumento de las sequías también podría ser consecuencia de un aumento de la temperatura de la superficie del mar, pero también influyen otros factores, que son más complejos”. Un poquito”, resume el mundo.

El mundo no está solo en su diagnóstico. Como advierte Stefan Ramstorff del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático: Dominio “De las fuertes lluvias inminentes. Pero: Las fuertes lluvias esperadas no aliviarán la severidad de la sequía en Europa. Rahmstorf señala los estudios Investigador climático Reto Knuti de ETH Zurich demostrando que el agua evaporada adicional del Atlántico Norte amplifica los días de lluvia y no los distribuye uniformemente.

Consecuencias del cambio climático: el calentamiento de los mares promueve el clima extremo

Baher explica que el cambio climático, el calentamiento de los océanos y el clima extremo están todos relacionados. El cambio climático causado por el hombre está calentando los océanos, que hasta ahora han absorbido gran parte del calor generado por el hombre. El Océano Atlántico ya ha absorbido mucho calor. Esto significa que cuanto más alta es la temperatura, menos calor adicional pueden almacenar los océanos en el futuro. El científico de la Universidad de Hamburgo dice que el calentamiento de los océanos ejerce una presión diferente sobre cada ecosistema.

Conclusión del investigador: “La ciencia constata que con el aumento del calentamiento global, la temperatura en el Océano Atlántico y en los océanos en su conjunto está aumentando. Esto es consecuencia del cambio climático..”