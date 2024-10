Años de negociaciones: Pink Flyod vendió su catálogo de canciones a Sony

Sus álbumes forman parte de la historia de la música contemporánea y algunos tienen un estatus legendario. Pero la relación entre los miembros de Pink Floyd se rompió hace años. Sin embargo, parece que ahora han conseguido llegar a un acuerdo y vuelven a ganar mucho dinero con su trabajo.

Parece que Pink Floyd vendió su catálogo de música y su nombre a Sony. Como informó el Financial Times, la banda de rock británica no quiere vender los derechos de sus canciones. En total se gastaron unos 400 millones de dólares (unos 363 millones de euros). Se dice que en los últimos años ha habido desacuerdos entre los miembros de la banda sobre los detalles de la venta.

Ya en 2022, Variety informó que Pink Floyd quería vender sus grabaciones y otros activos por hasta 500 millones de dólares (unos 453 millones de euros). Sin embargo, fuentes internas dijeron en ese momento al portal de la industria estadounidense que algunos compradores potenciales se sintieron desanimados por los comentarios de Roger Waters. El cofundador de Pink Floyd ha realizado polémicas declaraciones sobre Israel, Ucrania y Rusia, entre otros asuntos.

Ahora parece que el trato está cerrado de todos modos. Según Variety, el catálogo musical de Pink Floyd -fundado por la banda en 1965- es uno de los más valiosos de la música contemporánea. Los álbumes más famosos de la banda incluyen “The Wall”, “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here” y “Animals”.

En los últimos años, otras bandas y artistas destacados como Bruce Springsteen, Bob Dylan y Red Hot Chili Peppers también han vendido sus catálogos musicales a varios sellos discográficos. Recientemente se informó que Sony también está en conversaciones para asegurar el catálogo de la banda de rock británica Queen. Como informó Variety citando fuentes bien informadas, el catálogo musical del grupo, que incluye grandes éxitos internacionales como “We Are The Champions” y “We Will Rock You”, podría alcanzar el equivalente a más de mil millones de euros.