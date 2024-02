Anthony Blinken: el sufrimiento de Israel no es una “carta blanca” para deshumanizar a los residentes de la Franja de Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió a Israel que no “despoje” a la población de la Franja de Gaza de su humanidad. Los propios israelíes han sido deshumanizados por el ataque de Hamás, pero esto no debería equivaler a una “carta blanca”.

El primer ministro israelí Netanyahu rechazó las demandas de Hamás de un alto el fuego. Anunció, tras su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Blinken, que seguiría luchando hasta la victoria. Pero no todos los israelíes están de acuerdo con su proceder, como explica el corresponsal Max Hermes en WELT TV.

fuera Antonio Blinken El sufrimiento de Israel no es una “carta blanca” para deshumanizar al pueblo de la Franja de Gaza

shEl secretario de Estado, Antony Blinken, pidió a Israel que no “deshumanice” a los residentes de la Franja de Gaza. Los israelíes fueron despojados de su humanidad el 7 de octubre de la manera más horrible posible. “Desde entonces, los rehenes han sido demonizados todos los días”, dijo Blinken a los periodistas en Tel Aviv el miércoles. Pero esto no puede ser una licencia para deshumanizar a los demás. La gran mayoría de la población de Gaza no tuvo nada que ver con los ataques del 7 de octubre.

La operación terrestre israelí en la Franja de Gaza Fuente: OpenStreetMap; El mundo de la infografia

Blinken se había reunido hace unas horas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Blinken dijo que le dijo a Netanyahu y a otros representantes israelíes que el número de muertos en la Franja de Gaza “sigue siendo muy alto”.

La guerra entre Israel y Hamás continúa desde hace cuatro meses. El 7 de octubre, combatientes de Hamás, designada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, y otros grupos armados palestinos atacaron Israel y cometieron varias masacres. Según informes israelíes, mataron a unas 1.160 personas, incluidos muchos civiles.

Unas 250 personas también fueron tomadas como rehenes en la Franja de Gaza. Según información israelí, Hamás sigue reteniendo a 132 rehenes y se cree que 29 de ellos han muerto.

En respuesta al ataque, Israel prometió destruir a Hamás y lanzó una operación militar a gran escala en los territorios palestinos. Según las últimas cifras de Hamás, que no pueden verificarse de forma independiente, más de 27.700 personas han muerto en la Franja de Gaza desde que comenzó la ofensiva israelí.