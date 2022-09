Antonia Hammer justifica el descontento de TV con Friends

Antonia Hammer y Patrick Roemer coprotagonizan la actual temporada “Das Sommerhaus der Stars”.Foto: Stefan Gregorios / Stefan Gregorios

Los ex nominados a “Bauer sucht Frau” Patrick Roemer y Antonia Hammer son una de las ocho parejas que participan en la temporada de este año de “Das Sommerhaus der Stars”. El dúo que permanezca más tiempo en una granja en Bocholt y gane el desafío final al final recibirá un premio de 50 000 €.

En el episodio actual de “Das Sommerhaus der Stars” de RTL, Patrick Roemer ha llamado la atención con su comportamiento muy masculino. Por ejemplo, comparó a su novia con “un viejo juego de golf” y dijo que Antonia era más que eso. Deportes Tienes que dejarte llevar, de lo contrario no te sorprenderá la celulitis.

Antonia no quería dejarla sentada y respondió diciendo que quería afeitarle el vello del pecho a Patrick. Solo se ve bien con un “cuerpo sureño bien entrenado”, disparó después de eso, pero no pudo contener las lágrimas. Después de que se emitió el episodio, Antonia ahora menciona Instagram Para hablar y comentar sobre Zoff.

Patrick Romer sorprendió a “La casa de verano de las estrellas” con su comportamiento varonil.

Macho en “Summer House”: Antonia explica el comportamiento de Patrick

Patrick no hizo muchos amigos con sus dichos, porque el lunes por la noche Antonia escribió en Instagram: “Ahora recibo muchos mensajes sobre por qué me tratan de esta manera. O por qué estoy con un “narcisista”. A estas preguntas, Antonia dio la siguiente respuesta:

Explicó que el “juego de autos” la estresa mucho. Tras el desafío fallido, Patrick se habría sentido enojado y humillado, aclaró Antonia y explicó en ese contexto: “No lloré por él ni por sus palabrassino porque me molesté porque estuvimos muy mal en el partido”.

Antonia Hammer quiere luchar por su relación

Además, Antonia volvió a hablar con franqueza sobre Patrick y sobre ella misma. Dejé en claro que no Enlace Perfecto, ni ella ni Patrick. Por eso defendió a su novio y escribió:

“Afortunadamente, él mismo también notó que algunas de las declaraciones eran incorrectas después y ya se disculpó por ellas”.

Antonia Hammer y Patrick Romer han estado casados ​​por dos años.Foto: TVNow

Muchos también le preguntaron por qué no se separó, reveló Antonia. Y ella respondió: “Definitivamente no soy de esta sociedad de exclusión. Patrick es el tipo correcto y no quiere decir la mayoría de los dichos de la forma en que son. Televisión Ven y de paso le diré unas palabras.

Ella no necesita a alguien que la “mime” y “aceche como un cachorro”, necesita a alguien que se burle de ella de vez en cuando. Al final ella dijo: “Yo/nosotros luchamos por nuestra relación y hablamos mucho, especialmente en la situación actual y esa es también la clave de toda relación. Amo a mi bromista”.