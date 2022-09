Rey Carlos III: Después del funeral de Estado, la Reina está de luto en Escocia

Fue enorme programa Y el rey no solo podía ver un profundo dolor por su madre, sino también dificultades. Ahora se retira con su esposa. reina camila Él (75) regresó a Escocia para pasar los siguientes siete días sin citas en un luto silencioso.

Luto silencioso en las montañas escocesas

Finalmente, no se sabe dónde o qué lugares les gustaría visitar a Charles y Camilla en Escocia. Sin embargo, se cree que visitarán el Castillo de Balmoral, donde la madre de Carlos, la reina Isabel II, pasó sus últimas horas. Siempre me ha encantado la zona y he pasado mucho tiempo aquí.

También es probable que la residencia esté cerca de Birkhall, una propiedad de principios del siglo XVIII en Aberdeenshire que Charles heredó en 2002.