Florian Silberisen está muy cerca de Beatrice Egli

¿Qué está pasando entre Florian Silberisen y Beatrice Igli? En “The Great Schlager Farewell”, los dos se pararon juntos en el escenario, ¡escenas que se supone que causarán rumores nuevamente!

Leipzig – en los chismes de prensa enredados Florian Silberisen (41) Regularmente todo tipo de rumores, pero la exitosa estrella mantiene su vida privada lo más secreta posible. Oficialmente, el hombre de 41 años ha estado soltero desde que se separó de Helen Fisher, de 37, pero se dice que tiene varias aventuras amorosas, ¡pero ninguna de ellas ha sido confirmada! Sin embargo, sigue apareciendo un nombre: se dice que el popular músico tiene una relación muy especial con Beatrice Egli (34).

Rumores sobre Florian Silberisen y Beatrice Egli: ¿la pareja soñada de Schlager?

despues de eso ultimo Entre Stefan Moross (47) y Anna-Karina Wojciech (30) rompióAhora, la cantidad de parejas que sueñan con un toletero es completamente manejable. Dos estrellas de la industria encajan a la perfección, como se puede escuchar una y otra vez en los círculos de fans: Florian Silbereisen y Beatrice Egli.

Una y otra vez, se dice que Florian Silberisen y Beatrice Egli tienen más que una relación amistosa en la prensa chismosa. En “For the Last Time: Farewell to the Big Hit”, los dos volvieron a armar un escándalo con mucha familiaridad (fotomontaje) © Future Image / Imago

El bávaro y el suizo han estado juntos en el escenario durante años: Silbereisen principalmente como gerente, Egli como un invitado popular frecuente en sus espectáculos “Die Feste”. También en el concierto de despedida de Jurgen Drews “For the Last Time: Farewell to the Big Hit” (14 de enero a las 20:15 hrs.), los dos vuelven a ser parte de la fiesta en esta constelación. El programa ya está grabado para 2022, por lo que las primeras fotos del programa ya son públicas, ¡y las dos estrellas de éxito se ven tan familiares como siempre!

Estas estrellas celebran a Jürgen Drews en “Big Hit Farewell”: Tomás Anders poderoso kelly cubo de azúcar Roland Káiser Beatriz Egli Andrés Gabalier andy borg Ana María Zimmerman borde bernardo melissa nashiwing ross antonio Marian Rosenberg mickey krause Oli.P

Florian Silbereisen y Beatrice Egli están muy familiarizados con “Farewell Blow” – ambos cantan juntos

Florian Silberisen y Beatrice Egli cantan muy juntos Reparto de primera clase “Schlagerabschied” Un dúo y suena como un poco enamorado. Las imágenes muestran cómo el joven de 34 años abraza al popular músico. Él, a su vez, toca su cabello con los labios, acariciando varias veces una ganadora del DSDS de 2013 con la mano a la altura de la cadera, un gesto familiar de ida y vuelta con los dedos. Pero, ¿es esta evidencia de que realmente hay algo más entre los dos?

A menudo, lo que parecen grandes sentimientos son parte del programa de televisión. Florian Silberisen y Beatrice Egli comentaron una vez sobre su supuesta historia de amor. Incluso bromearon en un programa: “¿Estamos saliendo ahora o nos estamos separando?”. A nivel personal, los dos definitivamente parecen estar enamorados de ella. Esto no es un asunto normal en el mundo infectado: solo recientemente ha habido una indicación de esto A pesar del anuncio, Anna Karina Wojciech ya no está de gira con Stefan Moros vamos a ir. Fuentes utilizadas: imago-images.de, mdr.de, daserste.de