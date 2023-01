El príncipe Harry es sospechoso de haber nacido donante de William

de: Ana María Goble

separar

Es una afirmación difícil que hace el príncipe Harry en sus controvertidas memorias. En Spear, el duque de Sussex describe su existencia como una tienda de repuestos para su hermano: si algo le llegara a pasar al príncipe William necesitaría órganos o sangre.

Montecito – Principe Harry Él (38) reveló más detalles sobre su infancia y su relación con el Príncipe William (40) en sus explosivas memorias. En el libro de Speer, el duque de Sussex escribe que creció sabiendo que estaría ahí para su hermano mayor, el príncipe de Gales, si necesitaba una donación de órganos.

Harry escribió: “Nací en caso de que me pasara algo”.

También afirma que sus padres son la princesa Diana (36, 1997) y Rey Carlos III (74) Y sus abuelos, la reina Isabel II (96, 2022) y su marido, el príncipe Felipe (99, 2021) se han referido a él y a su hermano como herederos y sustitutos. – en una especie de “forma abreviada”. Además, describe su vida como una “El mensaje es una fuente de distracción, entretenimiento y un repuesto cuando se necesita”. Si el heredero necesita una transfusión de riñón, sangre o médula ósea.

Al parecer, a juzgar por los datos de sus memorias “Spear”, el príncipe Harry se sentía literalmente como una “alternativa” si algo le pasaba a su hermano, heredero al trono, el príncipe William (fotomontaje). © Zuma Wire / Imago & i Imágenes / Imago

Como si esa no fuera ya una descripción muy fría de su familia, Harry afirma que la idea de “herencia” y “repuestos” se ha fomentado a lo largo de su vida. La sensación de estar allí en caso de que algo le suceda a William es “exagerada” por él desde una edad temprana y “reforzada regularmente” a lo largo de su vida.

Versión alemana del diario del príncipe Harry Las memorias del príncipe Harry están haciendo un escándalo sobre la familia real inglesa. Pregunto “Reserva” en la edición alemana (enlace promocional).

La anécdota sirve al príncipe Harry como una prueba más de sus sentimientos

Por supuesto, nadie está en la piel del príncipe Harry. Pero al menos tres circunstancias hacen que este sentimiento sea dudoso. El duque de Sussex ahora es padre de dos hijos y enfatiza lo increíblemente emocional que está con su paternidad. Innumerables fotos, más que cualquier otra persona, dicen mucho y muestran claramente el amor de su familia por Harry. En particular, el duque nunca dudó del amor incondicional de su madre.

La muerte de la reina Isabel II: así cambian los títulos de la familia real británica Ver galería de fotos

Pero el segundo hijo del rey cita una anécdota cuando tenía unos veinte años. La historia gira en torno a “supuestas declaraciones” que su padre le transmitió a su madre, la princesa Diana, el día de su nacimiento. Se dice que el rey Carlos III le dijo a su esposa: “¡Maravilloso! Ya me has dado un heredero y un hijo sustituto; he hecho mi trabajo”.. El Rey también se comporta mal cuando se trata de paternidad: se ha informado en otra parte de Lanza. Harry, su padre Charles habría expresado dudas sobre la validez de su relación de sangre. Fuentes utilizadas: dailymail.es