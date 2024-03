Antonio Rudiger: “No permitiré que se manche mi reputación como islamista”

aAntonio Rudiger, de 31 años, se ha “distanciado decisivamente de cualquier tipo de extremismo y acusaciones de islamismo” después de su muy discutido post en Instagram al comienzo del Ramadán. El diario “Bild” publicó un completo comunicado del internacional alemán al servicio del Real Madrid, que comentó por primera vez la foto que había publicado previamente en su cuenta el 11 de marzo. En esta publicación, el devoto musulmán publicó una foto de sí mismo vistiendo una túnica blanca sobre una alfombra de oración. El dedo índice de su mano derecha apunta al cielo. Rüdiger escribió un saludo de Ramadán: “Que Dios acepte nuestro ayuno y nuestras oraciones”.

Aquí encontrarás contenido de Instagram. Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores del contenido incrustado requieren este consentimiento como terceros proveedores de servicios. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

Ahora explicó por escrito: “El gesto que utilicé es lo que se llama el dedo del monoteísmo. En el Islam, esto se considera un símbolo de la unidad y unicidad de Dios. El gesto está muy extendido entre los musulmanes de todo el mundo y en los últimos días el Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático. En los últimos días, la imagen ha sido utilizada por particulares para hacer acusaciones infundadas”, escribió el profesional, posiblemente en referencia a Julian Reichelt, ex editor jefe de la revista BILD.

Rudiger y la Federación Alemana de Fútbol presentan una denuncia penal

Según Reichelt, Rüdiger hizo un gesto islámico levantando el dedo índice. Las críticas de Reichelt llevaron a Rudiger a presentar una denuncia penal contra él ante la fiscalía de Berlín, y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) también denunció el asunto a la Oficina Central de Delitos Cibernéticos (ZIT) de la Fiscalía General de Frankfurt.

Leer también

“La violencia y el terrorismo son absolutamente inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia: el respeto y la tolerancia son principios fundamentales que todos defendemos en nuestra familia”, escribió ahora Rüdiger.

Leer también

Pero también es consciente de que “por falta de atención, he dado a terceros la posibilidad de malinterpretar deliberadamente mi mensaje para dividir y polarizar”, subrayó Rüdiger. “Pero no ofreceré una plataforma para la división y el extremismo, por eso decidí hacer una declaración clara después de dos partidos internacionales exitosos”. No se dejará “manchar de islamista” y por eso emprende acciones legales: “Se trata de crear una atmósfera y dividir a la gente; Siempre me defenderé firmemente contra esto”.