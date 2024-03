Chelsea, Lyon y Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones femenina

A partir de: 28 de marzo de 2024 a las 20:54

Con el club de fútbol chelseaa, Olympique Lyonnais Y el Barcelona, ​​tres candidatos entre los cuatro últimos equipos de la Liga de Campeones femenina. Los tres partidos de cuartos de final terminaron empatados claramente.

El miércoles (27 de marzo de 2024) en casa contra el Ajax de Ámsterdam después de ganar 3-0 en el partido de ida, el Chelsea se conformó con una victoria de 1-1 (0-0). Mayra Ramírez (minuto 33)BluesChasity Grant (65) logró igualar para Amsterdam.

En el Chelsea, el internacional alemán Sjoicki Nosken, que marcó dos goles en el partido de ida, entró como suplente en el minuto 66. La portera suplente Anne-Katrin Berger permaneció en el banquillo.

León lo soluciona en poco tiempo

El Olympique Lyonnais, ganador récord, y su trío alemán ganaron el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Benfica Lisboa, rival de la ronda preliminar del Eintracht Frankfurt, por 4:1 (1:1) y se convirtieron en el primer equipo en llegar a las semifinales. El Lyon ya había ganado el partido de ida en Portugal por 2-1.

De los tres jugadores alemanes en el equipo del OL, la jugadora nacional Sarah Dabritz estaba en el once inicial después de su gol de la victoria en el partido de ida, pero fue sustituida en el descanso. La ex capitana de la selección nacional Dzenifer Marozsan y Laura Pinkarth no jugaron.

Cascarino marca dos goles

El ganador del partido de Lyon fue Delfín Cascarino. La francesa marcó los dos primeros goles (43 y 51) para los locales. En la etapa final, Pathy Mbok (90+1) y Vicky Bicho Despon (90+6) aumentaron el marcador. Lisboa, que había empatado 1-0 y luego 1-1 contra el Frankfurt en la fase de grupos, logró igualar temporalmente antes del final de la primera parte gracias a Marie-Yasmine Aledio Dango (45).

El Barcelona vence al SK Brann

A primera hora de la tarde del jueves, el FC Barcelona también trazó su camino para defender su título. El equipo catalán ganó el partido de vuelta de los cuartos de final al club noruego SK Brann por 3-1 (1-0) y avanzó con confianza a las semifinales tras una victoria por 2-1 en el partido de ida. El Barcelona se enfrentará allí al Chelsea en abril.

La campeona del mundo y futbolista española Aitana Bonmatti (24ª) se puso en cabeza, seguida de las suecas Fridolina Rulfo (56ª) y Patri Guijarro (88ª). Una llamada de Tommen Svendheim (70º), de 18 años, no fue suficiente para cambiar las cosas para Brann.