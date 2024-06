Anuncio del lanzamiento del mercado de nuevos almacenamientos de electricidad.

Ya existen algunos modelos de Powerwall en el mercado. El primer modelo en particular fue criticado por su gran tamaño y sus cables expuestos. Estos puntos críticos se han resuelto en el modelo Powerwall 2 pero esto no significa que no existan inconvenientes en el sistema de almacenamiento de energía. Muchos usuarios, por ejemplo, criticaron la falta de flexibilidad. A diferencia de los sistemas de almacenamiento de otros fabricantes, Tesla especifica la capacidad de almacenamiento de 13,5 kWh y no se puede ampliar ni modificar según sus necesidades específicas antes de la compra.