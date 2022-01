Anushka Renzi se une a IBES después de muchos rechazos

He cancelado 13 veces, pero ya está listo: Actriz Anushka Renzi Se mudará a un campamento en la jungla en 2022. A saber, “Porque ahora no me importa lo que otras personas piensen o digan sobre mí”, nos dijo el hombre de 57 años en una entrevista. Sin embargo, Anouschka va al proyecto. “¡Soy una celebridad, sáquenme de aquí!” con mucho respeto En Sudáfrica, quieres estar en Temporada de aniversario a partir del 21 de enero Superar obstáculos y miedos. La actriz revela en el video quiénes son.

La candidata al campamento de la jungla, Anushka Renzi, ya se ha casado dos veces Madre de una hija (Kiara Moonhurst) vivir con Prometido Mark Zabinsky en Berlín. El nombre Anouschka Renzi es conocido por muchos porque se trata de él. Desiree Nick Una guerra publicitaria de belleza fue noticia en 2004. Las fotos de Playboy de Anouschka Renzi también fueron noticia. Pero Anushka Renzi también se ha hecho un nombre como actriz de cine y teatro desde los 17 años. En el campamento del bosque, ella no quiere jugar un papel, quiere ser ella misma: “Yo soy yo” y “No soy uno de los que van allí como la naturaleza alegre de Rinesh: ¡Puedo hacerlo! Puedo ¡hazlo pase lo que pase! ¡No tengo nada en qué pensar!’, dice Anushka Renzi.

La actriz todavía quiere mostrar su lado divertido, especialmente en las audiciones de la jungla. “Tengo un buen sentido del humor y no me tomo todo esto en serio”. Pero hay una cosa que desea evitar tanto como sea posible en Sudáfrica: “Ciertamente, no dejaría que toda Alemania juzgara si mi trasero todavía estaba apretado o mi estómago. No permitiría nada con cámaras de velocidad”. Soy demasiado viejo”.