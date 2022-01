Kathy Hummels recibe críticas por publicar en Instagram: ‘Esto es triste’

Gunther Gautsch y Johannes B. Al comienzo de la serie de espectáculos RTL, dos exitosos equipos de asesoramiento trabajaron muy duro. Por otro lado, Ballina Roginsky mantuvo la compostura como presentadora.

Un nuevo año, un nuevo comienzo, con uno de los tipos de televisión de entretenimiento más obsoletos: RTL quiere abrir nuevos caminos con su serie de cuestionarios ‘frescos’. ¿Por qué no? En enero, Joko Winterscheidt de ProSieben tuvo éxito en Who’s Stealing The Show From Me? Para poner un acento original en el supuesto género muerto. Ahora la rueda debe reinventarse el lunes por la noche en el Concurso de los Gigantes.