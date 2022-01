Günther Jauch tiene un momento vergonzoso en RTL – Chistes Introducción

Fue en Johannes B. Kerner (izquierda), Gunter Gautsch (centro) y Guido Kantz (derecha) para dejar de lado su ego y desarrollar el espíritu de equipo. “Ganamos juntos y perdemos juntos”, dijeron.Foto: RTL/Marcus Nass

Gunther Gautsch y Johannes B. Al comienzo de la serie de espectáculos RTL, dos exitosos equipos de asesoramiento trabajaron muy duro. Por otro lado, Ballina Roginsky mantuvo la compostura como presentadora.

Un nuevo año, un nuevo comienzo, con uno de los tipos de televisión de entretenimiento más obsoletos: RTL quiere abrir nuevos caminos con su serie de cuestionarios ‘frescos’. ¿Por qué no? En enero, Joko Winterscheidt de ProSieben tuvo éxito en Who’s Stealing The Show From Me? Para poner un acento original en el supuesto género muerto. Ahora la rueda debe reinventarse el lunes por la noche en el Concurso de los Gigantes.

“R” en RTL significa “revolución” hoy, declaró el presentador de la noche, que nunca había visto un papel así, con orgullo palpable y confianza en sí mismo. Ballina Roginsky, que se hizo famosa por sus primeras actuaciones de Mayhem de Goku y Klass, en realidad era un buen personaje como presentadora. La transmisión real de la “cumbre” fue divertida después del trabajo. Pero a pesar del enfoque de estrella, solo, bueno, un programa de concurso.

Macho gris Alpha y Roginsky irrespetuosos

Por supuesto, Roginsky tenía razón cuando, por primera vez, honestamente lo que parecía ser el caso en las tarjetas de sobriedad de RTL: “Nunca sucedió en la televisión alemana”, se regocijó con la constelación de estrellas del programa. “¿Quién quiere ser millonario?” – El presentador de Günther Jauch y el presentador de ZDF “Quiz Champion” Johannes B. Timbre-llaves.

Pronto quedó claro para los machos alfa canosos que esta vez tenían que someterse. Esto también incluyó una insinuación ingenua e irrespetuosa de Ballina Roginsky de que los Sres. Gauch, Kerner y Kant eran bastante “de mediana edad”. No es de extrañar que las preguntas de la categoría de juego “Antes y ahora”, presentadas por el generador de números aleatorios, le queden bien. “Ahora nos gusta tener preguntas medievales”, bromeó Günther Jauch. Parecía un poco enojado. No parece necesariamente que los presentadores estrella, a quienes Roginsky también se refirió como los “Tres Reyes Magos”, estén acostumbrados a revivir la falta de respeto.

No tengas miedo del penalti de Gunther Gauch del portero

Sin embargo: Günther Jauch se conoce a sí mismo y afirma repetidamente que no es un atleta. Por lo tanto, no fue demasiado sorprendente que a menudo realizara misiones de ejercicio dispersas, con el objetivo de aumentar la cantidad total en el premio mayor para la transmisión, lo que parecía patético. El estilo de lanzamiento de penaltis de Gauch, en la portería: el portero nacional Almuth Schulte, es totalmente ampliable. “Esto no llegará a la Revisión anual de 2022”, bromeó Ballina Roginsky después de un disparo de aleteo. “Qué bueno que me di por vencido”, aludió el tirador mientras se despedía de “personas, imágenes, emociones”.

¿Y las peleas reales del concurso? Resulta que esos fueron bastante emocionantes. Los ex alumnos de Victory aparecieron en su historial de espectáculos como contendientes por el tercer Jauch-Kerner-Cantz. La serie “Quizz dich auf 1” de Guido Kantz es quizás la menos conocida. Jan Stroh renunció desde el principio, arruinando especialmente su éxito Hamburgo empleo. El nerd tenía actualmente 38 años, quien había recreado una especie de estudio privado “¿Quién quiere ser millonario?” En su sala de pasatiempos, que supuestamente ya pensó en 15,000 preguntas, en 2019 con una ganancia se retiraron un millón de euros del programa de Jauch.

Ahora perdió ante las tres estrellas de la televisión. ‘¿Quién quiere ser millonario?’ Parecía un poco más fácil que “la parte superior de los gigantes de la competencia”, bromeó el presentador.

Primera victoria gigante: ¡Josh, Kerner y Kantz fallan!

Pero luego las cosas se pusieron difíciles: los “gigantes” perdieron su rivalidad contra Dorothy Zensen, de 52 años, de la región del Bajo Rin, y más tarde contra el médico multidisciplinario y traductor Thomas Kean. En el partido final, Zensen, de 60 años, y Kinne, uno de los terribles “cazadores” del programa de competencia ARD “Asked…hunted”, compitieron una vez más como uno contra el trío. Y nuevamente Josh, Kerner y Kantz fallaron, aunque muy pronto.

Zensen y Ken, los dos primeros ganadores de la Mejor serie nueva “Summit of the Quiz Giants”, ganaron cada uno un total de 85 500 €. Thomas Kane respondió preguntas cruciales casi sin ayuda. Por lo tanto, conocía correctamente la palabra para el año 2021, es decir, “Wellenbrecher”, así como el número en los teclados alemanes comunes sobre el “signo de exclamación” (1). Eran preguntas solucionables. A menudo carecían del humor de otros clásicos de la competencia. El espectáculo en sí carece de cierto silbido en algunas partes. Las cosas sin sentido por sí solas no pueden brillar en el tipo de prueba desgastada.

Por otro lado, fue Balina Roginsky quien protagonizó “Top of the Giants of the Contest”: una vez más, tuvo la oportunidad de demostrar que hay mucho más en ella que lo que la joven de 36 años vio en la pantalla. Mostrar negocio. Ahora he vuelto a aprovechar esta oportunidad, ahora no con ProSieben, sino con la gran cadena competidora con sede en Colonia. De repente, una fanática de la astrología de la antigua Unión Soviética también se convirtió en una princesa de RTL.