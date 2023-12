Gran Hermano de celebridades – Peter Klein: ‘Las mujeres de mi edad son demasiado lentas para mí’ | entretenimiento

¿Perdió simpatía por estas declaraciones?

En “Gran Hermano Celebridad” Peter Klein (56) Hasta ahora no ha recibido mucha atención. Muchos fanáticos de Trash creen que el esposo de Iris, de 56 años, podría ganar el programa al final. Pero lo que dijo sobre las mujeres de su edad en la transmisión en vivo del sábado podría cambiar las cosas.

La emoción surgió durante una conversación entre Peter y el influencer Marco Schlitzer (21 años) y el ex soltero Dominik Stockmann (31 años). El trío de chicos habló sobre ofertas de citas. Stuckmann pensaba que Peter era el perfecto Rosenkavalier de la televisión.

Stockman a su amigo en el contenedor: “¿Esto es algo para ti? ¿Estás soltero?”. Peter lo despide, sin verse a sí mismo como el próximo distribuidor de flores cortadas por el que competirán mujeres hambrientas de amor. “Eso sería muy estresante para mí”, dijo. Además, los candidatos eran demasiado jóvenes para él. Pero ese no fue el final.

La mujer del sueño de Peter debería tener unos 40 años.

El ex soltero quería saber exactamente y seguía preguntando con curiosidad: “¿Y si tuvieran tu edad?”. La respuesta de Peter llegó de inmediato, porque esa tampoco era una opción para él. “No, no quiero eso en absoluto”, dijo. La mujer de sus sueños debería tener alrededor de cuarenta años.

En su lugar, no quería a alguien de su edad. “Son tan vagos que ya no les interesa nada y sólo quieren salir a caminar”, afirmó Peter. No lo siento.” Como recordatorio: él mismo tiene 56 años. Entonces Iris anteriorcon quien lleva casado casi 20 años.

El domingo por la noche no se mostraron escenas del partido de semifinales.

Un partido provocó un gran drama

Después de que los televidentes eliminaron al ex soltero Dominic en el programa anterior, solo quedan seis nominados.

Un partido provocó un gran drama. Cada una de las celebridades recibió un sobre que contenía fotografías de sus compañeros de cuarto. En respuesta a las enojadas preguntas de Gran Hermano, tuvieron que arrojar la imagen del prisionero televisivo correspondiente en el frasco una por una. “ “El Gran Hermano de las celebridades quería saber, entre otras cosas: ‘¿Quién no merece estar aquí?’ o: ‘¿Quién es el que menos gusta?'”. La estrella de telerrealidad Elise Cook, de 30 años, dijo: “Puedo decir con gran orgullo “No estoy jugando un juego en falso”.

Yeliz Cook, de 30 años, tuvo un conflicto abierto con su hermana, Mathias Mangiapane, de 40, el domingo, acusándolo de ser “argumentador”. Imagen: Sáb.1

La hermana del infiel, Mathias Mangiapane, de 40 años, lo ve de otra manera.

Él todavía está enojado con ella por haberlo puesto en la lista de pagos varias veces. En el consultorio, la víctima se quejó: “Siempre votaste por Yeliz porque te da tres puñaladas por la espalda. Es la mayor carnicera de todos los tiempos”. Se produjo un conflicto abierto en el que ambas partes no ofrecían nada por la otra. Matthias Lillis: “¡Eres un hipócrita!” Luego ella dijo: “¡Y eres un argumentador!” Y la guerra Las palabras se intensificaron. Lillis pensó que había visto a través de su enemigo jurado. “Él sabe cómo funcionan las cosas”, grité a sus espaldas. “Él sabe cómo venderse”.

En ese momento aún mantenía una delicada amistad con Dilara y Paulina. Pero eso tampoco duró. Mientras Paulina, como jefa del contenedor, protegía a Matthias de la próxima votación en vivo el sábado por la noche, enviándolo directamente a la final, estalló una discusión entre las dos mujeres. “Me hiciste sentir que estamos bien juntas y que las tres llegaremos a la final”, se quejó Dilara de Paulina en el consultorio. Yeliz también se mostró impactada y se quejó: “Esperaba llegar a una final con gente honesta. Ambas creyeron hasta el final que Polina se llevaría a una de ellas.

Durante la última votación, todos tuvieron que temblar excepto Matías Mangiapane, que estaba protegido por Paulina. Al final, Dilara recibió la menor cantidad de llamadas de televidentes y tuvo que abandonar en semifinales. Los cinco restantes todavía pueden aspirar a ganar y 100 mil euros.