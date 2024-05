¿Antonia Hemmer calculó todo?

Antonia Hemmer, Semana de la Moda de Berlín 2023 prensa de acción

Antonia Hemmer (24) fue la campeona de la serie Make Love, Fake Love de este año. Allí no solo intentó encontrar el amor verdadero, sino que también habló de su exmarido Patrick Rumer (28 años). Se dice que la estrella de “Farmer Looking for a Wife” la engañó, como reveló en el programa. Pero ¿por qué no contó esto hasta más de un año después de la ruptura? Su colega de televisión Stephen Doerr (49 años) dice ahora lo contrario destello de escoba: “si seguro, Antonia Ella se está convirtiendo cada vez más en una profesional de la televisión y, por eso, definitivamente guarda las noticias para sus formatos”. No hay que tomarse esto demasiado en serio, subraya el cantante de Ballermann: “Por supuesto, funciona mejor que si lo hicieras cuando no estás siendo el centro de atención”.

Patrick Romer y Antonia Hemmer Instagram / Antonia_Hemmer

esteban Entonces parece seguro: Antonia esperé el momento perfecto Patricio Dar a conocer el presunto caso. El ex actor de “All That Matters” pudo conocer mejor a los dos en La casa de verano de las estrellas. Y en 2022, lucharon entre sí por la victoria. Ahora el actor los ve en este programa: “Puedo imaginarlos muy bien en Celebrity Separe. También creo que tocarían bien juntos allí, pero no creo que se juntaran allí”.

Patrick Romer y su novia Annelie Henze en un desfile de moda en Berlín, 2024 destello de escoba

Poco después de que se emitiera Summer House, aparecieron Antonia Y Patricio Siguen siendo una unidad: su ruptura en noviembre de 2022 fue una sorpresa. Desde entonces, la rubia es considerada soltera. Incluso con la canción “Make Love, Fake Love” no pudo encontrar un compañero de vida. Patricio Sin embargo, se vuelve a enamorar. A principios de febrero lo confirmó. destello de escoba, para volver a tomarla: “Ya tengo nueva novia, pero por un rato más Ella está muy feliz de llevarme desde el 23 de octubre de 2023”. Annelie Henze es nueva a su lado.

Encuesta de opinión Ver la encuesta completa

Verónica Mosder editor

al perfil