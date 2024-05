Nubes oscuras sobre la contribución alemana

tz televisión

de: Armin Linder

el presiona divide

Según sus propias declaraciones, Isaac quiere conseguir nada menos que el primer puesto para Alemania en el Festival de Eurovisión. Pero las nubes oscuras se acumulan antes del final.

Nuestro artículo del 11 de mayo de 2024: Malmö – A Isaak (29) no le falta optimismo de cara al Festival de Eurovisión, hay que concedérselo. El representante alemán en el Consejo Económico y Social no se ha fijado como objetivo un lugar digno y ciertamente no quedará “en último lugar”. ¡Pero victoria! Explicó esto cuando se le preguntó. RNDSi quiere ganar. “Sí, ¿y quién no? ¡Qué pregunta! Por supuesto que quiero ganar. ¿Quién dice: ‘Me gustaría terminar 12º?’ Quiero ganar la carrera del ESC”.

“Y el año que viene el CES estará en Espelkamp”: Isaak quiere ganar el Festival de Eurovisión

Cuando se le preguntó si veía allí una oportunidad, Isaak dijo: “Soy optimista”, y luego se rió: “El año que viene el centro económico y social estará en Espelkamp, ​​su nuevo hogar, una pequeña ciudad de Renania del Norte-Westfalia. ” Guderian vive con su esposa Lauren y sus dos hijos. Muchos expresaron su admiración por él en una exhibición pública en el centro comunitario el sábado.

Estos cantantes obtuvieron el menor número de puntos para Alemania en el Festival de Eurovisión Ver la serie de imágenes

Isaac estuvo un poco más defensivo a la hora de marcar goles. Express.de Entrevista publicada con programa de televisión: “Terminar último no arruinará mi mundo, de eso estoy seguro. Pero seré muy feliz si llego al top ten. No me importa en absoluto dónde termine”.

Festival de la Canción de Eurovisión: a Isaac de Alemania no le va bien en las cuotas de apuestas

Pero poco antes del inicio del Festival de Eurovisión el 11 de mayo, cada vez más nubes oscuras se ciernen sobre la entrada a Alemania. En primer lugar, están las cuotas de apuestas: el viernes a las 10:30, Isaac estaba en la clasificación general de las distintas casas de apuestas. eurovisionworld.com Sólo el puesto 22 entre 26 países. El hecho de que el viernes a las 15.00 horas haya ascendido al puesto 19 nos hace un poco más optimistas.

Además, para ESC está el número de salida: Isaak tiene que cantar en tercer lugar, justo detrás del favorito de Ucrania. Después de él hay también 23 obras, tanto tiempo que la contribución alemana prácticamente se olvida. Pero otros también ven signos positivos en el orden de salida del Festival de Eurovisión publicado el viernes.

Experto del CES: “Para Alemania, la búsqueda de candidatos es una quimera”

El experto en ESC Mario Hanousek, de Austria, también predice que Isaac fracasará. El austriaco escribe en su blog desde hace años. También en Instagram – En cuanto al Festival de Eurovisión, también estuvo presente para nuestra red en el ESC de Turín en 2022 como corresponsal. Su valoración: “Para Alemania, la selección de candidatos es sólo una quimera”, continúa Hanosik: “Si se siguen las valoraciones de muchos expertos, tampoco es probable que el gran éxito tenga éxito este año”. A pesar del intenso espectáculo en el escenario, Isaac al final no podrá causar gran revuelo con su número de radio, sino que terminará en la parte de atrás”. Y añade: “Pero hay que dárselo a Isaac, su voz. Es uno de los mejores de la competición”.

Y también al votar IPPEN.MEDIA-Las puertas parecen sombrías. Desde el 15 de abril se han recibido más de 20.000 votos. De ellos, más de la mitad espera que Isaac quede último. Puede votar arriba y luego ver los resultados provisionales detallados.

Festival de la Canción de Eurovisión: Isaac de Alemania está de buen humor antes de la final

Hay demasiadas desventajas en lograr un éxito respetable para Isaac el sábado, o incluso lograr su objetivo personal de ganar el Festival de la Canción de Eurovisión. Después de todo: parece estar de buen humor y puedes verlo en Instagram enseñando uno de los proverbios alemanes favoritos de Croacia. Isaac está ganando nuevos fans y mucha simpatía, como se puede ver en sus comentarios en las redes sociales.

Isaac por Alemania en Eurovisión: “Actúo con la mayor ilusión que puedo ofrecer”

Un desastre de colocación como el que presenciaron los participantes alemanes en la ESC en años anteriores no descarrilará al joven de 29 años. Lo confirmó recientemente en el sofá en la revista NDR. ¡el!“Hubo Isaac antes de él, y habrá Isaac después de él. Y voy allí tal como soy. Y estoy trabajando duro lo mejor que puedo. Actúo con el mayor entusiasmo que puedo dar. “Millones de espectadores de ESC descubrirán cómo es la noche del sábado por televisión y en directo, así como en nuestro vídeo del Festival de la Canción de Eurovisión en directo. (flexible) Fuentes utilizadas: RND, Express.de, eurovisionworld.com, Mario Hanosik, IPPEN.MEDIA ¡Vota, Instagram, esto!