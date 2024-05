Nueva protección de seguimiento en iOS 17.5: por qué la función por sí sola no es suficiente

Una de las principales características nuevas de iOS 17.5, que Apple lanzó esta semana, es una nueva función anti-acecho. En lugar de detectar únicamente los AirTags que puedan acompañar al usuario de forma no deseada, como ocurría anteriormente, gracias a la colaboración con Google, el iPhone ahora también puede detectar rastreadores Bluetooth que utilizan la red Find My Device (FMD) del proveedor de Android. ¿Esto también significa que puede prescindir de herramientas adicionales que protejan contra los que no son AirTags? Lamentablemente no, porque Dispositivo de seguimiento de fiebre aftosa únicamente Se reconoce, como reconoce la propia Apple. Y todavía son muy raros.

anuncio

Los dispositivos aún no han llegado ni han recibido una actualización

Según Google y Apple, proveedores como Chipolo, eufy, Motorola, Pebblebee y Jio quieren participar en la FMD, con dispositivos futuros o mediante una actualización. Chipolo quiere introducir un rastreador de fiebre aftosa en junio. Por otro lado, el antiguo líder del mercado Tile parece estar yendo bien. No le interesa el nuevo estándar.. Los cada vez más populares rastreadores SmartTag de Samsung, que permiten el seguimiento a través de una vista de mapa, también utilizan su propia red, incluidos los teléfonos inteligentes del propio fabricante, para determinar la ubicación. Tampoco en este caso se espera inicialmente que apoyen la fiebre aftosa.

Después de todo, Apple y Google están intentando que otras empresas se sumen. “Apple y Google seguirán trabajando con Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet “Trabajaremos juntos en el Grupo de Trabajo de Detección de Rastreadores de Sitios Web No Deseados para desarrollar un estándar formal para esta tecnología”, escribió Apple en un comunicado de prensa. La idea es simple: “Con esta nueva característica, los usuarios reciben una advertencia en su dispositivo cada vez que un rastreador Bluetooth desconocido falla, independientemente de la plataforma a la que esté emparejado el dispositivo”. Y eso es exactamente lo que ya es posible en el iPhone con AirTags.

AirGuard sigue siendo esencial

Mientras no todos los fabricantes de dispositivos de seguimiento cumplan con los estándares, se necesitarán aplicaciones alternativas. Aquí se recomienda el producto gratuito AirGuard de TU Darmstadt. La aplicación está disponible en la App Store y tiene un número de proveedores mucho mayor que el estándar Apple-Google. “Los rastreadores actuales no captan este hecho”, afirma uno de los desarrolladores, el investigador de seguridad Alexander Heinrich. “Esto significa que todavía no estás protegido del seguimiento por parte de Samsung SmartTag, y los rastreadores Tile siguen siendo un problema para los propietarios de iPhone”.

AirGuard se desarrollará aún más en el futuro y también reconocerá futuros rastreadores de fiebre aftosa. También hay una nueva característica que es el reconocimiento de vuelos, y aquí es donde la aplicación es particularmente útil cuando pasas horas con otras personas cuyo rastreador está en tu equipaje. Esto no debería suceder en el futuro. Los creadores de AirGuard también están considerando detectar otros rastreadores que intencionalmente no cumplan con los estándares, y esto podría lograrse mediante heurística o aprendizaje automático.



(Licenciatura)