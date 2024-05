iCloud Mail: Apple no puede controlar la avalancha de phishing y spam

Supuestas entregas de paquetes, notificaciones ganadoras y espacio de almacenamiento supuestamente gratuito en iCloud: los correos electrónicos no deseados y de phishing están inundando actualmente las bandejas de entrada de muchos usuarios de iCloud Mail. Parece que el filtro de spam de Apple en iCloud actualmente no funciona de manera confiable o, en algunos casos, no funciona en absoluto.

Los lectores han estado informando durante aproximadamente una semana sobre un aumento notable en los correos electrónicos no deseados, que Apple ya no clasifica automáticamente y terminan en las bandejas de entrada. El problema aún no se ha resuelto.

La bandeja de entrada de tu iPhone está llena de spam

Algunos de los afectados reportan nuevos correos electrónicos no deseados cada día, en el rango de dos dígitos, mientras que otros reciben sólo unos pocos por día. El equipo editorial de Mac&i también pudo darse cuenta de esto utilizando una cuenta de iCloud. Hasta ahora, clasificar los correos electrónicos en la carpeta de spam y reportarlos a Apple no parece haber ayudado. En meses anteriores, el filtro de spam de Apple parecía funcionar bien y filtraba previamente la mayoría de los correos electrónicos no deseados.

La mayoría de los correos electrónicos son estafas obvias para usuarios experimentados. Algunos de ellos también se dirigen específicamente a los usuarios de Apple y advierten contra exceder el límite de almacenamiento de iCloud. Como solución, se le promete almacenamiento gratuito en iCloud; todo lo que tiene que hacer es “validar” su ID de Apple y los datos de su tarjeta de crédito, según un correo electrónico de phishing.

Otras direcciones de iCloud como destinatarios

Las líneas de asunto a menudo contienen caracteres especiales, y las direcciones de correo electrónico de iCloud de otros usuarios de iCloud siempre aparecen como destinatarios, y no está claro si esas personas realmente existen. Los usuarios afectados no pueden hacer mucho por el momento. Que reportar correos electrónicos no deseados como spam Por lo tanto, elimínelos de su bandeja de entrada y espere que Apple pueda recuperar el control del proceso de filtrado.



(libra)