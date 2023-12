La exmujer publica una frase misteriosa en Instagram

Página principal Alemania

de: Romina Kunze, Kay Hartwig

El juicio de Gil Ofarim entró en su sexta ronda cuando el músico admitió haber mentido. El efectivo no tardó en llegar. Su ex esposa también se pronuncia.

Actualización del 30 de noviembre a las 16:34 horas: El sexto día del juicio en el caso del músico Gil Ofarim fue testigo de una gran explosión: el martes 28 de noviembre ya se suponía que debían comparecer más peritos. Esto no fue necesario, ya que el músico admitió haber mentido. Las acusaciones de antisemitismo contra el director del hotel son falsas y él borró el correspondiente vídeo de Instagram con las acusaciones, afirmó ante el tribunal.

De hecho, el músico desconectó toda su cuenta de Insta. Sabe muy bien lo que le pasará en las redes sociales. Salió de la sala con 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios; En Internet, es posible que el caso de Ofarim no haya terminado tan rápido. Muchos de sus fanáticos expresaron su decepción e incluso conmoción en las plataformas.

Gil Ofarim (izquierda) en la sala del tribunal.

Su ex esposa Verena también comentó en las redes sociales. La expareja de la estrella del rock, de 34 años, subió a Instagram la siguiente cita en inglés: “Para un guerrero, no basta con ganar la guerra; Lo más importante es organizar la paz”. La publicación ahora ha sido eliminada, pero no se sabe si estaba dirigida a su exnovio. Según informes de los medios, su matrimonio de cuatro años no terminó bien en 2018.

“La comunidad judía también mintió” – El Consejo Central de los Judíos critica a Ofarim por difamación

Actualización del 28 de noviembre a las 16:35 horas: El Consejo Central de Judíos de Alemania criticó la mentira de Gil Ofarim. El comunicado añade que el músico “causó un gran daño a todos los afectados por el antisemitismo. Además del público, también mintió a la comunidad judía”. Es correcto apoyar a esta persona. Si la persona afectada es acusada de antisemitismo, apóyela y no cuestione inicialmente su experiencia de antisemitismo. Por el contrario, tal acusación nunca debe hacerse sin justificación: “Desafortunadamente, esto es lo que pasó aquí”.

El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung (SPD), explicó que el proceso sólo conoce a los perdedores. En este sentido, mencionó “el hotel que fue objeto de insultos obscenos, la ciudad de Leipzig, que se vio injustamente colocada en el rincón del antisemitismo a nivel internacional”. Esta mentira no debería ocultar el hecho de que el antisemitismo es un problema grave.

“La verdad revelada”: el cantante Gil Ofarim admite haber mentido

Actualización del 28 de noviembre a las 13:20 horas: Después de que se suspendiera el proceso contra el músico Gil Ofarim, el director del hotel, como codemandante, según su abogado, está contento de que “se haya revelado la verdad”. El abogado Daniel Baumgartner no proporcionó ningún detalle sobre el importe de la indemnización. “Hasta ahora estamos contentos con el acuerdo y así seguirá siendo”, explicó Baumgartner. “No nos podría haber pasado nada mejor”.

Actualización del 28 de noviembre a las 12:04 p.m.: La demanda contra el músico judío Gil Ofarim por difamación y falsa acusación ha sido desestimada. El juez del Tribunal Regional de Leipzig afirmó el martes que el hombre de 41 años deberá pagar 10.000 euros. Ofarim había hecho previamente una confesión sorprendente.

Alboroto en el juicio de Ofarim: el cantante Gil Ofarim admite haber mentido – “Lo siento”

Actualizado el 28 de noviembre a las 11:34 a. m.: Casi nadie se esperaba esta noticia el martes: ¿cómo Focus.de Por primera vez, el cantante Gil Ofarim admitió ante el tribunal haber mentido: “Señor W. Me gustaría pedirle disculpas, lo siento, he borrado el vídeo”.

El músico judío Gil Ofarim hizo una sorprendente confesión durante su juicio por difamación y falsa acusación. “Las acusaciones son ciertas”, afirmó el músico el martes ante el tribunal regional de Leipzig. “Me gustaría pedirle disculpas”, le dijo al gerente del hotel, codemandante.

Actualizado el 28 de noviembre a las 10:48 a. m.: Aplazar la continuación del juicio del músico judío Gil Ofarim por difamación y falsa sospecha. El martes por la mañana, en el Tribunal Regional de Leipzig, la defensa del artista se retiró repetidamente de las conversaciones con el representante del codemandante. No está claro qué es esto.

Actualización del 28 de noviembre a las 8:50 a. m.: La cantante y actriz Janet Biederman no testificará el martes en el juicio contra el músico judío Gil Ofarim por difamación y acusaciones falsas. Se volvió a cargar el 7 de diciembre, según informó el martes por la mañana un portavoz del tribunal regional de Leipzig. También ha sido aplazada hasta esta fecha la declaración del músico Gregor Mael. El portavoz no dio ningún motivo. El director del hotel, entre otros, fue citado el martes como testigo.

El juicio de Ofarim continúa: ¡se filtraron detalles internos! El nuevo informe podría marcar un punto de inflexión

Actualizado el 28 de noviembre de 2023 a las 7:10 a. m.: El juicio continuará el martes en Leipzig y ahora se vuelven a filtrar al público detalles internos. cómo Focus.de Como se informó en exclusiva, el tribunal ahora parece tener “contra-experiencia”. Esto tiene como objetivo aliviar al cantante. Como escribió el portal, el informe fue elaborado por el Fiscal General de Ofarim.

Según informa Focus.de, los expertos de Múnich tienen dudas sobre las conclusiones del experto digital Labaud. El perito había testificado en el juicio y tenía dudas sobre la historia de Ofarim basándose en sus análisis. A principios de octubre de 2021, Ofarim formuló graves acusaciones de antisemitismo contra el director de un hotel de Leipzig en un vídeo de Instagram. El músico habría dicho, según el cantante, que tenía que quitarse la estrella de David y sólo entonces podría registrarse.

Ahora se dice que el contrainforme concluyó que en varias fotografías individuales se podían ver reflejos de luz en la zona superior del pecho de Ofarim. Esto podría hablar de llevar un collar de Estrella de David, continúa el portal. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Mensaje original del 28 de noviembre de 2023: Leipzig – El martes 28 de noviembre continuará el juicio contra el músico judío Gil Ofarim, acusado de difamación y falsa acusación. Está previsto que comparezcan otros testigos en el Tribunal Regional de Leipzig, entre ellos personalidades de la industria musical: se espera que la cantante y actriz Janet Biedermann testifique ante el Tribunal Regional de Leipzig, al igual que su colega músico Gregor Mael. Por la tarde se realizarán las declaraciones del director del hotel y del investigador policial.

Juicio del músico Gil Ofarim: acusaciones de antisemitismo en torno al collar de la estrella de David

Según un portavoz del tribunal, Biedermann y Mele no se encontraban en el hotel de Leipzig durante el incidente comentado. Sin embargo, se dice que se pusieron en contacto con Ofarim poco después. Biedermann y Miley moderaron el programa de televisión, que Ofarim grabó en Leipzig el 4 de octubre de 2021. El presunto incidente antisemita ocurrió entonces en el hotel.

El rockero alemán Gil Ofareem se encuentra en la sala del tribunal regional de Leipzig. © Hendrik Schmidt/DPA

En octubre de 2021, el músico acusó de antisemitismo a un hotel de Leipzig en un vídeo de Instagram. Según la fiscalía de Leipzig, el incidente no ocurrió así. Las conclusiones del forense Dirk Labudi también suscitaron dudas. El perito debería ser escuchado nuevamente.

A esto le siguieron extensas investigaciones y una acusación contra Ofarim. El caso contra el director del hotel ha sido desestimado. El Tribunal Regional de Leipzig fijó nuevas fechas hasta el 7 de diciembre. Ofarim, que sigue protestando por su inocencia, se presume inocente hasta que se dicte una sentencia definitiva. (x con EPA)