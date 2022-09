Apple Keynote: Apple Event Live bar: Keynote – Tim Cook ha comenzado a anunciar temas: iPhone, AppleWatch, AirPods | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

19:01

Se está reproduciendo un video pregrabado de Tim Cook. Se para en el campus de Apple y anuncia que hoy se tratará de tres productos: iPhone, AirPod y Apple Watch.

18:58

Apple ha comenzado a transmitir. Hasta el momento, solo se podía escuchar música y se podía ver un cielo negro con estrellas, similar al de la invitación al evento. Las estrellas continuaron reuniéndose para formar el logo de Apple.



18:52

Poco antes de que comenzara el discurso de apertura de Apple, las acciones de i group se cotizaron en Nasdaq, con un aumento del 0,2 por ciento a $ 154,85.



18:46

A diferencia de Apple, el CEO Tim Cook está activo en Twitter y allí reveló que ya espera un “gran evento para Apple”. El tweet con la imagen adjunta puede ser una indicación de las conexiones satelitales esperadas para el iPhone.



¡Buenos dias! Esperando un gran evento de Apple. pic.twitter.com/8rwWBwX79V -Tim Cook (@tim_cook) 7 septiembre 2022

18:40

Apple Keynote comenzará pronto. Como de costumbre, la tienda en línea de Apple no está realmente conectada. Volverá a estar disponible después del evento y también tendrá en exhibición los nuevos productos.



18:05

Apple lanzó recientemente un archivo Se ha presentado una patente para una nueva tecnología de láser de cavidad horizontal (HCSEL).. Si la nueva tecnología se utiliza en la nueva generación de iPhone y Apple Watch, pueden ofrecer una mejor funcionalidad biométrica. Según los expertos, gracias al nuevo láser también se pueden visualizar nuevas rutas de juego VR o mediciones de polvo fino.



17:28

dos tambien Apple cortó recientemente el acceso al software beta. Dos sitios web que brindan a los usuarios acceso previo al software de Apple, como iOS 16 hizo posible que los respectivos operadores los cortaran. Apple puede haber amenazado con consecuencias legales si las versiones beta continúan distribuyéndose a los desarrolladores allí.



Las acciones de Apple son volátiles en el comercio de EE. UU. en el NASDAQ hoy y continúan fluctuando en un rango estrecho entre terreno rojo y verde.



16:47

porque Dos grandes debilidades Apple fue noticia negativa en agosto. Los iPhones y iPads en particular se han visto amenazados por vulnerabilidades, que los delincuentes pueden usar para llevar fácilmente malware a los dispositivos, entre otras cosas. Sin embargo, los vacíos se llenaron al actualizar el sistema operativo a iOS 15.6.1 para iPhone, iPadOS 15.6.1 para tabletas y macOS Monterey 12.5.1 para computadoras Apple.



Las acciones de Apple ahora han caído ligeramente en el Nasdaq.



16:20

Sin embargo, la leyenda de las inversiones Warren Buffett todavía cree en las acciones de Apple a pesar del bajo rendimiento en 2022. El papel ha sido durante mucho tiempo la posición más grande en la cartera de su holding de inversiones Berkshire Hathaway y se vendió en el segundo trimestre de 2022. tan aumentado de nuevo.



15:31

La negociación comenzó en los Estados Unidos y las acciones de Apple subieron un 0,49 por ciento en el mercado tecnológico Nasdaq a 155,30. Pasado mediados de agosto, el diario seguía dando pasos que culminaron a principios de este año Rompiendo un récord de $ 182.94Está lejos de eso ahora. Desde principios de año, las acciones de Apple han perdido alrededor del doce por ciento.



14:59

La fábrica de rumores también ha estado circulando alrededor de Apple Car durante varios años. Entre otras cosas, Apple anunció en la Conferencia de Desarrolladores WWDC de la compañía a principios de junio. La próxima generación de CarPlay sobre mí. El experto en Apple Mark Gurman ve la nueva versión de CarPlay como un anuncio sobre el próximo proyecto de automóvil de la compañía. Sin embargo, dado que es probable que la nueva interfaz no se use hasta 2024 como muy pronto, no se espera que Apple Car llegue esta noche.



14:36

Los fanáticos de Apple han estado esperando durante años un nuevo producto verdaderamente innovador. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado “nada más”. Si Tim Cook hoy fue una gran sorpresa – sobre un Gafas de realidad artificial o aumentada – Dudoso. Quizás la mayor novedad del pasado reciente han sido los AirPods inalámbricos.



14:03

Los fanáticos de Apple ya pueden pedir estuches de terceros de Amazon que se dice que son compatibles con el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Esperamos que Apple no se desvíe de las dimensiones esperadas.



13:34

A pocas horas de que comience el evento, los inversores ya están dando un primer vistazo a la bolsa de valores de EE. UU., ya que los precios previos al mercado ya están dando una idea de cómo se comportarán las acciones de Apple antes de que comience el evento: negociando en Nasdaq, actualmente ha subido un 0,34 por ciento a 155,05 dólares.



13:17

En el último trimestre, Apple realmente limpió su App Store: Ronda Se lanzaron 439,000 aplicaciones de la App Store como parte de la estrategia de optimización de la App Store. Las razones de esto fueron la falta de regulaciones comerciales o de protección de datos y un tiempo muy largo sin actualizaciones. Sin embargo, este movimiento no fue bien recibido en todas partes, y los desarrolladores de pasatiempos en particular expresaron sus críticas.



12:36 p. m.

Sin embargo, es probable que los productos de Apple como el iPhone tengan más anuncios en el futuro, ya que la empresa con sede en Cupertino aparentemente quiere avances en publicidad. No solo será posible visualizar más anuncios en la App Store, sino también anuncios en aplicaciones de mapas, libros y podcasts. De todos modos, el presidente de Apple, Tim Cook, ha estado muy entusiasmado últimamente con las capacidades publicitarias de la plataforma. Apple TV+ también puede seguir otros servicios de transmisión y puede ofrecer un modelo de suscripción financiado por publicidad en el futuro.



12:01 p. m.

Dado que el discurso de apertura tendrá lugar aproximadamente una semana antes este año en comparación con años anteriores, el nuevo iPhone 14 también debería estar disponible antes. Así, las ventas del nuevo modelo podrían dar a las cifras de Apple del trimestre fiscal que finaliza a finales de septiembre un impulso más fuerte de lo habitual.El iPhone sigue siendo el producto más importante de Apple y generó casi la mitad de los ingresos del grupo el último trimestre.



11:39

Como de costumbre, en el período previo al evento, Apple no reveló qué productos mostraría. los Los fanáticos de Apple todavía tienen grandes expectativas: Es probable que la próxima generación del buque insignia de Apple se presente con el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro. También se espera que sea un Apple Watch Series 8.



11:03

Después de que el discurso de apertura de septiembre se haya llevado a cabo durante casi los últimos dos años debido a la pandemia de Corona, los espectadores deberían poder reunirse una vez más esta vez en el Teatro Steve Jobs en el campus de Apple. Según el sitio web “Macworld”, muchas invitaciones venían con una solicitud para registrarse para un asiento en el Teatro Steve Jobs. Todavía no está claro cuánto del evento se llevará a cabo en vivo.



10:17

El eslogan de Apple Keynote de este año es “Far out”, o en alemán, “Next forward”, la invitación se titula “Go for Launch”. El logotipo de Apple también se representa como una constelación en la invitación al evento. Esto puede ser una indicación de que Apple hoy tiene Comunicaciones por satélite para iPhone Yo presentaré. Supuestamente hay un equipo desde finales de 2019 trabajando en un trabajo de entrevista.



09:44

Hace dos semanas, Apple invitó oficialmente al evento a través de Twitter y prometió un “evento especial de Apple”. De lo contrario, no se pueden ver otros tweets en el canal de Twitter del fabricante del iPhone; tampoco se espera que Apple use SMS esta noche.



Ir lanzamiento. Escuchar un archivo #Evento de Apple 7 de septiembre a las 10 a. m. PT. Toca: Corazón: y te enviaremos un recordatorio el día del evento. pic.twitter.com/T9o7qJt72E – manzana manzana) 24 de agosto de 2022

09:03

Hoy vuelve a ser uno de los días más importantes para los fans de Apple: la presentación de un gran producto de Apple está en la agenda, este año unos días antes de lo habitual. El evento comienza oficialmente a las 7:00 p. m., acompañando al equipo editorial finanzen.net mostrando los últimos productos de Apple como de costumbre.

También será emocionante para los inversores: si Apple puede convencer o no con su nueva línea, también debe reflejarse en la evolución del precio de las acciones de Apple.

