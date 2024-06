Apple: ¿Por qué la empresa sigue su propio camino con el bombo de las nuevas tecnologías?

Apple se está quedando atrás en lo que respecta a la IA: esa era la implicación antes de la WWDC. Y ya se ha dormido un poco sobre la IA generativa. Sin embargo, la acusación ignora que en este tema la empresa se diferencia fundamentalmente de sus competidores.



Cuando Apple invitó a la gente a la exposición de desarrolladores WWDC la semana pasada, las expectativas eran altas. Toda la industria esperaba la respuesta a una pregunta: ¿Podrá la empresa ponerse al día en el campo de la inteligencia artificial? ¿Y realmente necesita la ayuda de competidores como OpenAI? Pero en realidad la pregunta se basa en un malentendido. Apple simplemente aborda la IA de manera diferente a Google, Microsoft y compañía.

Los usuarios de Apple también llevan mucho tiempo utilizando la IA sin pensarlo. Cuando Siri, el primer asistente de voz, se presentó en 2011, la IA ya estaba detrás. Estrictamente hablando, una foto de iPhone también consta de toda una serie de imágenes diferentes que se unen en una imagen de IA en una fracción de segundo. Apple nunca ha dado mucha importancia al tema.

Apple: inteligencia proactiva en lugar de artificial



“Hemos estado haciendo esto durante años”, explicó el jefe de relaciones públicas Greg “Goose” Joswiak la semana pasada durante una visita al programa “Daring Fireball” de John Gruber cuando se le preguntó sobre el posible retraso de la compañía en IA. “Nunca lo llamamos inteligencia artificial o aprendizaje automático. En cambio, hablamos de cosas como funciones ‘proactivas'”. Incluso hoy en día, la empresa prefiere a menudo referirse al aprendizaje automático en lugar de a la inteligencia artificial.

Mientras que competidores como Google han confiado durante mucho tiempo en el término inteligencia artificial para promocionar las funciones de Android o sus teléfonos inteligentes Pixel, Apple prefiere evitarlo. “Este es un tema recurrente en Apple: no tienes que pensar si hay aprendizaje automático detrás de esto, o por qué la cámara toma buenas fotos, o cómo se crean buenas apariencias en mi biblioteca de fotos, o cómo resalta la imagen que se muestra. Realmente importante para Lee”, dice el jefe de software Craig Federighi en la misma conversación con Gruber. “Claro, siempre ha habido un poderoso aprendizaje automático detrás de esto. Pero la pregunta clave para nosotros siempre ha sido: ¿Qué efecto tiene esto al final?”

Producto diferente



Esta perspectiva surge también de la posición especial de Apple en el mercado: a diferencia de Google, Microsoft, Amazon o Meta, la empresa matriz de Facebook, Apple no es una empresa de software que también proporciona hardware. El principal producto de Apple no son los servicios, los paquetes de software o la publicidad, sino los productos clásicos que se venden directamente a los clientes.

“Nuestro punto fuerte está en conectar a la perfección hardware, software y servicios. Luego, la magia ocurre en las intersecciones entre los tres”, explicó el CEO Tim Cook sobre la estrategia en una entrevista con Stern el año pasado (puede leerla aquí). En esta receta, la IA es sólo uno de los muchos componentes que le permiten ofrecer un mejor producto a los clientes, mientras que para los competidores es un producto en sí mismo.

Apple presenta iOS 18: estas son las nuevas funciones del iPhone 01:39 minutos

Presión de la inteligencia artificial



Pero eso no significa que Apple no estuviera bajo presión en el período previo a la WWDC. Y con el auge de la IA generativa como ChatGPT o Midjourney, el tema se ha vuelto popular con fuerza, y los clientes de Apple se han preguntado con razón por qué la compañía no ha tenido nada que ofrecer a este respecto durante tanto tiempo. Esto hizo que los iPhone y similares parecieran un poco anticuados.

De hecho, Apple parece haber sido tomada por sorpresa por la repentina ola de inteligencia artificial. Cuando se lanzó ChatGPT, Federighi y su equipo supuestamente experimentaron con el software durante varias semanas, pero admitieron que no podían seguir el ritmo del software, informó el New York Times en mayo. Cuando se logró esto, ya era demasiado tarde para hacer algo más: solo faltaban unos meses para la WWDC 2023, y Apple se había centrado en presentar las gafas de datos Vision Pro. Nuestro ataque de IA ya no se puede lanzar debido a los largos ciclos de desarrollo.

Vista previa en lugar de apresurarse



La WWDC de este año demostró la complejidad del desarrollo de la IA y el aprendizaje automático. Incluso después de un año, Apple no está del todo lista para lanzar su ataque a la IA. Apple Intelligence, como la compañía llamó a su inteligencia artificial en referencia al término inglés intelligent AI, estará, a diferencia de lo habitual con el software de Apple, completamente disponible para los clientes unos meses después de la WWDC. En cambio, componentes importantes como la integración mejorada de Siri o ChatGPT no aparecerán hasta meses después. Incluso entonces sólo funciona en inglés.

Incluso la asociación con OpenAI para integrar ChatGPT puede haber sido un producto del corto plazo. Según un informe de Bloomberg, Apple realmente quería desarrollar su propio modelo de lenguaje, pero no pudo proporcionar un resultado satisfactorio en el corto tiempo de desarrollo. El hecho de que pueda confiar con tanta flexibilidad en otros servicios de IA para llenar el vacío se debe casi con certeza al hecho de que Apple no ve a empresas como OpenAI como competidores, porque no venden los mismos productos.

Decisión fundamental



El enfoque de Apple Intelligence también refleja el enfoque diferente de Apple hacia la inteligencia artificial. Si bien muchos de los programas de sus competidores se basan en la recopilación de datos de los usuarios, Apple enfatiza que su inteligencia artificial antepone la privacidad del usuario. Esto es digno de confianza por tres razones: el modelo de negocio de Apple no depende del procesamiento de datos de los clientes; La empresa ha dependido durante mucho tiempo de la protección de la privacidad para promocionar sus productos. Al controlar el hardware, se puede garantizar que una gran parte de los cálculos complejos se puedan realizar directamente en el dispositivo.

Para lograrlo, la compañía está dando un paso inusual: mientras que algunos modelos más antiguos también son compatibles con Mac, es decir, todos con uno de los chipsets M de Apple, los dos modelos actuales están excluidos del propio iPhone. Aunque el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus (lea la reseña aquí) todavía están a la venta, no serán compatibles con Apple Intelligence. Una decisión difícil que puede disuadir a muchos compradores potenciales.

Apple guarda silencio sobre las razones exactas; En una entrevista con Gruber, el CEO de Apple, Joe Giannandrea, mencionó que la combinación de ancho de banda y potencia informática también influye, como admitió Craig Federighi cuando se le preguntó. Los observadores también lo sospechaban: los modelos de iPhone 15 Pro, los únicos compatibles con Apple Intelligence, son también los primeros iPhone a los que Apple les dio 8 GB de RAM.

Continuar como antes



Sin embargo, eso no significa que los iPhone más antiguos no obtendrán muchas funciones nuevas de IA con la próxima actualización de iOS 18 este otoño. Desde la nueva clasificación automática de fotografías hasta el resumen de correos electrónicos en la vista previa, el nuevo sistema también está repleto de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático más allá del alcance de la inteligencia de Apple. Apple se mantuvo fiel a una sola cosa durante la presentación: prefirió no llamar así a sus funciones de IA.

fuentes:Bola de fuego atrevida, Los New York Times, Bloomberg, manzana