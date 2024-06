Lo que nadie ha notado desde principios de abril: muchas funciones del juego Anno 2205 han sido descontinuadas

Con Anno 117 ya se ha decidido el sucesor de Anno 1800. Pero parece que el predecesor Anno 2205 está ahora al margen: los usuarios se quejan cada vez más de la falta de disponibilidad de menús y, por tanto, de partes del juego. Es probable que el motivo se deba a problemas de conexión persistentes que han estado ocurriendo durante varias semanas.

El mercado global y las conferencias no están disponibles.

Cualquiera que sienta nostalgia por el anuncio del nuevo Anno y esté planeando un viaje al futuro verá sus planes frustrados, al menos parcialmente, en la sexta parte de la serie Anno lanzada en 2015. Actualmente, es imposible encontrar nuevos comerciales. rutas hacia y desde el mercado global y votar en la conferencia. En realidad, esto último tiene un impacto en el juego a través de recompensas dentro del juego por emitir votos y el resultado de la votación.

Por otro lado, el mercado global es la única forma de comprar y vender bienes a escala global. Como no son posibles otros contratos comerciales, la función de compra y venta de bienes sobrantes o perdidos no puede sustituirse. Se puede encontrar una versión más compleja utilizando la función de exportación/importación que se encuentra en el DLC Speicherstadt para Anno 1800.

Si estás usando una versión anterior del juego, todavía estás de suerte: las rutas comerciales existentes al mercado global aún se pueden editar y modificar. Sin embargo, los precios ya no cambian. La eliminación da como resultado la pérdida permanente de la pista.

Los empleos han estado caídos durante semanas

Es probable que el problema haya estado presente al menos desde abril. Al menos eso es lo que sugieren las entradas. Reddita Comentario sobre la Unión Anno, vapor Y una entrada anónima en Wiki para Anno 2205 Zonas cercanas. Sin embargo, la fecha exacta no se puede reconstruir con precisión. Pero una cosa es segura: los usuarios ya no podrán acceder a partes del juego durante varias semanas.

¿Se han detenido los servicios en línea?

La causa del error no está clara, ya que el juego muestra el estado de la red y Ubisoft Club como “En línea”. Pero cuando abro World Market and Conference, solo aparece un mensaje de error: “Conexión no establecida”. La cuestión de si se han cerrado los servicios y servidores en línea no es sólo una cuestión urgente Entre los jugadores en Reddit sobre mí.

El community manager de Anno ya ha hecho esto. Mediados de mayo en Reddit Con respecto al problema, los servicios en línea no se han detenido y Ubisoft está investigando el problema. Sin embargo, hasta el momento el problema no se ha solucionado.

El equipo editorial puede reproducir el comportamiento y actualmente también encuentra menos margen de juego. ¿Tienes el año 2205? Si es así, ¿el mercado y la conferencia global son adecuados para usted?

Anno 2070 sufrió un destino casi similar

El hecho de que se hayan cerrado los servicios en línea para juegos más antiguos no es nada nuevo para la serie Anno. Ya se especulaba sobre el fin de la funcionalidad online en la versión anterior Anno 2070 después de que se cerraran los servidores. Sin embargo, eso no sucedió, ya que los desarrolladores lanzaron un parche importante que salvó vidas y que no solo portó el juego a 64 bits, sino que también garantizó la conectividad continua a los servidores de Ubisoft.

Sin conexión con Anno 2205

La gran diferencia aquí: en Anno 2070, el final se anunció temprano y luego se revirtió con un parche. Se han conservado funciones importantes del juego. Con Anno 2205, las cosas actualmente son al revés: no se ha anunciado ningún cierre de Internet, no se ha implementado ningún parche que salve vidas en la sala, pero la funcionalidad del juego es actualmente limitada. el Estado del servidor oficial Mientras tanto no informa problemas.

Por lo tanto, parece posible que después de casi nueve años, a Anno 2205 no le queden recursos dedicados y, por lo tanto, los trabajos de mantenimiento podrían sufrir un retraso significativo. ComputerBase ha estado en contacto con Ubisoft con respecto al incidente, pero aún no hay una declaración oficial al respecto.