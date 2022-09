Apple Watch Series 8 y Ultra: cómo funciona la medición de temperatura y el registro de ciclos | Boletin informativo

Cualquiera que tenga un Apple Watch suele aprovechar las funciones saludables del reloj. La Serie 8 y el modelo Ultra tienen otra ventaja: pueden medir la temperatura en la muñeca y procesar datos en la aplicación Salud. Ahora Apple lo explica en uno nuevo documento de apoyo Cómo funciona y cuáles son los requisitos básicos que se deben cumplir. Cupertino también muestra los límites: los nuevos sensores no actúan como termómetros. El registro de temperatura no se puede operar manualmente.

Detección de temperatura: Apple explica cómo funciona

Dos sensores determinan la temperatura corporal del usuario: uno en la parte posterior del cristal y otro justo debajo de la pantalla. Se activa durante el sueño y mide la temperatura en la muñeca cada cinco segundos. Cupertino señala posibles desviaciones: variables como la dieta, el ejercicio, la enfermedad y el consumo de alcohol tendrán un efecto en los valores dados. Los usuarios también deben activar el seguimiento del sueño y mantener el enfoque del sueño durante al menos cuatro horas por la noche. La curva de temperatura aparece en la aplicación Health después de unas cinco noches. La información obtenida de esta manera se usa principalmente para el historial del ciclo: esto debe configurarse primero en la aplicación de salud y el usuario puede agregar más detalles, por ejemplo, la fuerza del ciclo menstrual y cualquier síntoma.

Otros requisitos y restricciones

Al igual que con la detección de oxígeno en la sangre, Apple también destaca una limitación importante de esta función: los datos sobre la temperatura corporal no son adecuados para el diagnóstico médico. Además, esta función solo es adecuada para usuarios mayores de 14 años y el reloj no debe llevarse demasiado suelto en la muñeca. Según Apple, las fases de ovulación predichas por el reloj inteligente no permiten conclusiones contrarias: el registro del ciclo no se usa como anticonceptivo, explica la compañía.